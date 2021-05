Pearson : un nouveau client de XPO

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, s'est vu confier par son nouveau client Pearson Education un contrat de distribution de didacticiels et de matériel pédagogique au Royaume-Uni. L'entreprise britannique Pearson est l'un des principaux fournisseurs de matériel pédagogique, de programmes d'apprentissage en ligne et de services de formation pour les écoles, les entreprises, les étudiants et les cliniciens dans 70 pays.

Les supports publiés par Pearson au Royaume-Uni sont distribués principalement aux écoles primaires et secondaires et aux cliniciens. En transférant la distribution de la Belgique au Royaume-Uni, Pearson a réduit les délais de livraison à ses clients, tout en bénéficiant d'une plus grande visibilité et d'une flexibilité saisonnière. XPO utilise sa technologie pour gérer l'ensemble du matériel d'un programme d'études sous la forme d'une seule référence, pour faire face aux pics de demande et pour personnaliser les kits de tests cliniques. Le centre de XPO à Merlin Park, Birmingham, distribue du matériel pour les canaux de vente au détail et d'enseignement de Pearson et traite à la fois les commandes directes des consommateurs et les commandes passées par les principaux sites e-commerce et les grossistes.

« Nous sommes ravis d'accueillir notre nouveau client, Pearson Education, un nom prestigieux dans le domaine du support pédagogique dans le monde entier, » a déclaré Malcolm Wilson, président du directoire de XPO Logistics Europe. « L'une des clés de cette collaboration est notre capacité à fournir des services sur mesure et à valeur ajoutée sur différents marchés. Notre combinaison de technologie et d'expertise nous place dans une position unique pour aider Pearson à améliorer son service à la clientèle pour les années à venir ».