XPO Logistics : 300000 téléchargements XPO Drive

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a annoncé aujourd'hui une forte augmentation de l'adoption de sa bourse de fret numérique XPO Connect au niveau mondial. Le succès de l'application mobile Drive XPO de l'entreprise a entrainé une augmentation de 50 % des téléchargements au cours des trois derniers mois de 2020, passant d'un total cumulé de 200 000 à 300 000. Les transporteurs et les conducteurs routiers utilisent l'application pour accéder à XPO Connect.

La croissance fulgurante de XPO Connect confirme qu'elle est l'une des plateformes numériques de transport les plus rapidement adoptées dans le secteur. Sur l'ensemble de l'année 2020, par rapport à 2019, les téléchargements cumulés de l'application ont triplé et le nombre de transporteurs enregistrés sur la plateforme a augmenté de 47 %.

Drew Wilkerson, président, transport - Amérique du Nord, XPO Logistics, a déclaré : « La forte ascension de XPO Connect reflète le virage du secteur que nous avons anticipé en investissant des centaines de millions de dollars dans notre technologie pour le transport. Nous disposons maintenant d'une plateforme de qualité, avec de nouvelles capacités en cours de développement. La valeur de notre technologie se renforcera pour répondre à la demande croissante de nos clients et des transporteurs ».

XPO Connect utilise le machine learning pour analyser l'historique des données et les conditions du marché en quelques secondes, afin d'aider les expéditeurs et les transporteurs à acheter et à vendre des capacités plus efficacement en temps réel. La plateforme offre également une visibilité essentielle des expéditions en transit, y compris le transport de vaccins, de médicaments et d'équipements de protection individuelle géré par XPO en réponse à la COVID-19.

Les conducteurs peuvent télécharger gratuitement l'application Drive XPO sur Google Play et iOS.