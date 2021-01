XPO Logistics : Acquisition au Royaume-Uni

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a annoncé aujourd'hui qu'il avait finalisé l'acquisition précédemment annoncée de la majorité des activités de logistique contractuelle de Kuehne + Nagel au Royaume-Uni et en Irlande.

Malcolm Wilson, Président du Directoire, XPO Logistics - Europe, a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure l'acquisition de Kuehne + Nagel et d'accueillir de nouveaux clients prestigieux et des collègues talentueux chez XPO. Nous nous réjouissons des nouvelles opportunités créées par les ressources combinées de cette nouvelle organisation ».

La transaction étend le réseau de logistique contractuelle de XPO au Royaume-Uni et en Irlande à 248 sites et environ 26 000 employés. Les activités acquises fournissent une gamme de services logistiques, y compris la distribution entrante et sortante, la gestion de la logistique retour et la gestion des inventaires, principalement dans les secteurs verticaux des boissons, de la technologie et du e-commerce, et de la restauration.