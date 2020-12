XPO Logistics : Boom du e-commerce

Le boom du e-commerce, amplifié par la COVID-19, a eu un impact sur les supply chains

Les attentes des consommateurs ont changé de façon spectaculaire. Auparavant, les gens étaient prêts à attendre un colis ; aujourd'hui, ils s'attendent à une livraison le lendemain, voire le jour même. La vitesse à laquelle les marchandises circulent dans la chaîne d'approvisionnement a augmenté de manière exponentielle, et une livraison tardive peut entraîner la perte permanente de ventes futures. Nous sommes la 'dernière touche' en matière de préparation des commandes, et nous nous efforçons de protéger les marques de nos clients en assurant une distribution précise et ponctuelle



La diversité croissante des produits disponibles en ligne a rendu la supply chain encore plus complexe. En raison de la pandémie, un grand nombre de biens de consommation ont été mis en ligne pour la première fois. Vous pouvez désormais commander n'importe quoi, d'une simple vis à une bétonnière, ce qui a des répercussions à différents niveaux de la supply chain - depuis la manière dont les commandes sont emballées à la façon dont les expéditions sont suivies avec les transporteurs.



L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les prestataires logistiques est de prévoir avec précision les pics de demande. Les volumes des principaux jours de promotion comme le Black Friday et le Cyber Monday sont relativement faciles à prévoir, mais il y a maintenant une nouvelle vague de pics inattendus influencés par le succès d'une promotion, des réductions de prix ou même la météo. Notre technologie et nos outils sont plus performants pour prévoir les pics de demande ; cependant, nous comptons toujours sur la communication avec nos clients pour planifier à l'avance. Dans le secteur du e-commerce, la logistique est devenue de plus en plus importante.

Comment répondre à ces défis en période de pics d'activité ?

En étant agile et flexible. Cela semble contradictoire, mais vous devez vous organiser et prévoir la flexibilité. La planification préalable nous permet d'intensifier rapidement les opérations en cas de besoin. Par exemple, nous formons nos collaborateurs à assumer différentes fonctions et nous structurons des tâches simples pour que les intérimaires puissent être rapidement opérationnels. Dans certaines régions, nous disposons de grands entrepôts où nous desservons plusieurs clients sous un même toit. En partageant un entrepôt entre différents clients qui ont des pics complémentaires, nous pouvons tirer parti de l'espace de stockage et de la main-d'œuvre. Nous pouvons également déployer des personnes sur différents sites et leur offrir un emploi à temps plein sur une plus longue période.



Bien que la planification de la main-d'œuvre soit primordiale, il est essentiel que nous collaborions avec nos clients à la planification de la demande - c'est ainsi que nous préparons les ressources nécessaires pour traiter à temps les commandes de nos clients. Avec les données prévisionnelles en main, nous pouvons augmenter ou réduire nos ressources beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années. Nous investissons dans de nouvelles technologies d'automatisation modulaires, comme les robots autonomes et les robots collaboratifs, pour être plus agiles et nous adapter rapidement aux fluctuations de volume.

En tant que e-commerçant, pourquoi choisir XPO ?

Les e-commerçants nous choisissent principalement pour nos résultats, notre agilité et la 'flexibilité planifiée' que nous offrons - et tous ces facteurs sont liés à notre expertise et à nos investissements dans la technologie. Nous avons plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du e-commerce, et nous travaillons avec des clients dans un large éventail de secteurs. Nous pouvons mettre en place des solutions e-commerce et omnicanales totalement nouvelles pour nos clients en trois mois seulement grâce à notre système de gestion d'entrepôt et à nos analyses de données. Notre technologie nous permet d'adapter chaque solution à la supply chain du client et de gérer les retours de produits, un service découlant du e-commerce.



Dans notre région, en particulier, nous bénéficions d'une situation centrale en Europe continentale avec l'accès à deux grands ports, Rotterdam et Anvers. De là, nous pouvons facilement nous connecter aux réseaux de transporteurs nationaux de tous les principaux pays européens dans les 24 heures et transporter les marchandises de nos clients à des tarifs compétitifs. Nos résultats parlent d'eux-mêmes : XPO dispose de la plus grande plateforme e-commerce externalisée en Europe.