XPO Logistics : Don aux banques alimentaires

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a fait don de plus de 10 tonnes de denrées alimentaires à la campagne de collecte annuelle de la Fédération espagnole des banques alimentaires (FESBAL), qui œuvre pour lutter contre la faim en Espagne. Ce don contribuera à nourrir la population de 23 provinces.

Les bénévoles de XPO ont collecté 10,3 tonnes (10 335 kilos) de denrées alimentaires - la plus importante collecte de XPO pour la FESBAL à ce jour, et plus du double de la précédente participation de l'entreprise. Les denrées seront distribuées aux banques alimentaires des provinces d'Álava, Alicante, Asturies, Barcelone, Cantabrie, Cordoue, La Corogne, Gérone, Grenade, Guipúzcoa, La Rioja, Madrid, Málaga, Navarre, Orense, Pontevedra, Séville, Tarragone, Valence, Valladolid, Biscaye, Zamora et Saragosse.

Massimo Marsili, directeur général - transport, Espagne et Portugal, XPO Logistics, a déclaré : « Nous sommes fiers de participer à cette initiative essentielle, qui reflète nos valeurs de solidarité et notre engagement social. Les banques alimentaires jouent un rôle primordial dans notre pays, et plus encore dans le contexte de la pandémie. Pendant les mois difficiles du confinement, les communautés au sein desquelles nous opérons nous ont soutenus en nous fournissant des services essentiels, et nous sommes maintenant ravis de redonner aux communautés en association avec la FESBAL ».

Miguel Fernández, directeur général de la FESBAL, a déclaré : « La crise sanitaire a exposé de nombreuses personnes à la faim. Au début de l'année, nos banques alimentaires en Espagne fournissaient une aide à environ 1 050 000 personnes. Ce nombre est passé à 1 500 000 durant l'été, et nous aidons désormais 1 800 000 personnes dans le besoin. En ces temps difficiles, nous sommes reconnaissants du soutien d'entreprises comme XPO, dont les dons nous permettent de réapprovisionner les stocks de nos entrepôts et d'éviter les pénuries alimentaires ».

A propos de la FESBAL

La FESBAL, la Fédération espagnole des banques alimentaires, est une association à but non lucratif créée en 1996 qui coordonne les activités des 54 banques alimentaires en Espagne en relation avec toutes sortes d'organismes publics et d'entreprises privées au niveau national ou international. La FESBAL encourage la collecte de denrées alimentaires pour leur distribution gratuite. En 2019, elle a distribué plus de 144,5 millions de kilos à 1,1 million de personnes vulnérables et dans le besoin, à travers un réseau de plus de 7 200 organismes caritatifs, et tout cela grâce aux efforts de 3 211 bénévoles permanents.

En 2010, la Fédération a été déclarée d'utilité publique. La FESBAL a reçu le Prix Prince des Asturies dans la catégorie Concorde en 2012.