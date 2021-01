XPO Logistics : Engagement pour les droits humains

Ma collègue, LaQuenta Jacobs, chief diversity officer chez XPO, a récemment écrit un article inspirant sur notre travail avec Truckers Against Trafficking, qui aide à combattre cette forme cruelle d'esclavage des temps modernes.

Je voulais ajouter quelques réflexions à ce sujet. Le mois de janvier est le Mois National pour la Prévention de l'Esclavage et de la Traite des Personnes, et ce sujet est toujours actualité et d'une importance capitale pour nous.

Nous avons la grande responsabilité de nous assurer que nos équipes, et les partenaires avec lesquels nous travaillons, agissent au mieux dans le cadre de la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains.

Le défi est de taille. L'esclavage moderne est considéré comme l'industrie criminelle qui connaît la croissance la plus rapide et l'Organisation Internationale du Travail estime qu'il y a plus de 45 millions de personnes victimes d'esclavage aujourd'hui.

Plus les organisations professionnelles, telles que XPO, agissent pour empêcher ces crimes terribles de se produire, mieux cette cause sera défendue. Nous examinons constamment nos pratiques et celles de nos partenaires pour nous assurer que nous jouons notre rôle dans le maintien d'une politique de tolérance zéro à l'égard de la traite des êtres humains, du travail des enfants et du travail forcé.



Une politique de tolérance zéro face à l'esclavage moderne : fournisseurs, formation, évaluations

Chez XPO, nous nous conformons avec diligence aux législations locales et nous nous engageons à faire en sorte que nos partenaires aient la même vision et agissent de la même manière que nous. Nous travaillons avec des partenaires reconnus qui ont investi du temps et œuvré pour s'assurer que la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains soient des priorités.

Quelle que soit la vitesse à laquelle notre secteur évolue et la frénésie qu'il peut connaître, nous ne travaillerons qu'avec des organisations qui adhèrent aux mêmes valeurs que XPO.

Nous avons également abordé cette question volontairement et avec prudence, par le biais de la formation des employés et des auto-évaluations.



Au Royaume-Uni, nous nous conformons à la loi sur l'esclavage moderne grâce à un important module d'apprentissage en ligne destiné à tous nos managers, à des partenariats de sensibilisation et à l'engagement des fournisseurs.



Dans toute l'Europe, nous respectons la loi française sur le devoir de vigilance, qui s'applique à notre siège et aux activités des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Nous avons récemment procédé à une évaluation des risques et identifié le risque de traite des êtres humains au sein des agences de travail temporaire et dans les circuits d'approvisionnement de nos fournisseurs de vêtements de travail.



Dans notre politique de lutte contre la traite des êtres humains, nous réitérons notre engagement à mener nos activités dans le respect des droits de l'homme et de la dignité de tous.



Encourager nos collègues à prendre la parole au sujet de l'esclavage moderne

Nous savons que ces sujets peuvent être effrayants et difficiles à aborder. XPO vous soutient et nous encourageons toute personne ayant des informations à partager concernant l'esclavage moderne ou la traite des êtres humains à le faire sur notre service d'assistance en matière d'éthique, www.xpo.ethicspoint.com.

Je suis fier de voir notre équipe à travers l'Europe relever ces défis - merci à tous nos collaborateurs et partenaires pour leur engagement. Ensemble, nous contribuons à faire du monde un lieu plus sûr.