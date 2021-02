XPO Logistics : Entrepôt éco-reponsable pour TTI

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a ouvert aujourd'hui un nouveau centre de distribution européen à Eindhoven pour Techtronic Industries (TTI). Le site distribue les lignes de produits de consommation de TTI sur les marchés européens, y compris les outils et équipements électriques, les produits d'extérieur et les accessoires.

XPO est responsable de la gestion de la logistique amont et aval, de l'entreposage, du kitting et d'autres services pour les marques mondiales de TTI, comme Ryobi et AEG Power Tools. Le bâtiment de 35 000 mètres carrés est stratégiquement situé à côté du campus logistique de XPO à Eindhoven, avec un accès direct à un vaste réseau de transport européen. L'opération devrait créer une centaine de nouveaux emplois dans la région.

Paolo Balloni, vice-président, supply chain management EMEA, Techtronic Industries, a déclaré : « Nous avons enregistré une croissance considérable de nos marques grand public chez TTI, alors que nous continuons à accroître notre part de marché dans toute l'Europe. Un centre de distribution dédié est la prochaine étape logique pour améliorer l'efficacité de notre supply chain et servir nos marchés en pleine croissance. Avec XPO, nous avons trouvé le bon partenaire pour y parvenir ».

Mauro Ungheretti, directeur général - Belgique, Pays-Bas et Allemagne, XPO Logistics, a déclaré, « Le secteur du commerce connaît une transition rapide, en partie due à la COVID-19. Les magasins de bricolage, par exemple, proposent davantage de produits en ligne et les consommateurs réalisent des achats plus importants. C'est un domaine sur lequel se concentre XPO, et nous sommes fiers que TTI ait choisi de collaborer avec nous ».

Le nouveau centre de distribution a été conçu et construit selon les normes les plus strictes en matière de développement durable, dans le but d'obtenir la certification éco-responsbale 'très bon' auprès du BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). De plus, XPO et TTI travaillent ensemble pour atteindre à l'avenir la neutralité en CO2 sur le site.