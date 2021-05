XPO Logistics Europe : retrait obligatoire le 4 juin

Rothschild Martin Maurel a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions XPO Logistics Europe, soit du 13 au 26 mai inclus, XPO Logistics UK Limited a acquis 263.835 actions sur le marché au prix unitaire de 315 euros.



À la clôture de l'offre, XPO Logistics Inc détient donc, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 9.713.742 actions, soit 98,75% du capital et au moins 99,00% des droits de vote de XPO Logistics Europe.



Les conditions étant réunies, le retrait obligatoire interviendra le 4 juin, au prix net de tout frais de 315 euros par action et portera sur 78.052 actions. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



