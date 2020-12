XPO Logistics : Investissements dans la flotte

PO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a réalisé d'importants investissements dans sa flotte de véhicules en France, notamment l'achat de 80 tracteurs IVECO S-Way 460 à carburant alternatif. Les nouveaux camions utilisent du gaz naturel liquéfié (GNL), et remplacent d'anciens tracteurs diesel utilisés au sein de l'activité Transport de Lots Partiels (LTL) de l'entreprise. La flotte de XPO en France compte désormais plus de 250 véhicules GNV.



En outre, XPO a investi dans 500 véhicules Renault Trucks, incluant des semi-remorques et des camions porteurs équipés de moteurs diesel conformes à la norme Euro VI, norme diesel la plus stricte en matière de contrôle des émissions. Ces véhicules remplacent des équipements plus anciens utilisés pour les activités de Transport de Lots Complets et de Transport de Lots Partiels de l'entreprise en France, et sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité et de confort pour les conducteurs.



Jean-Emmanuel Mongnot, directeur général, transport - France, XPO Logistics, a déclaré :

« Nos investissements permanents pour des supply chain plus respectueuses de l'environnement font partie intégrante de notre stratégie en tant qu'entreprise responsable. Nous continuerons à travailler en partenariat avec les fournisseurs du secteur afin de garantir à nos clients l'accès aux derniers développements en matière d'efficacité et de sécurité du transport ».



Actuellement, XPO déploie la technologie Drive-Over-Reader de Goodyear dans huit de ses plateformes de transport en France. Les capteurs, montés au sol, mesurent la pression des pneus, la longueur de la bande de roulement, la charge par essieu et le poids du véhicule. Ils sont conçus pour réduire la consommation de carburant et les coûts de maintenance et pour limiter de manière proactive les accidents liés aux pneus.

