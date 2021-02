XPO Logistics : Outokumpu renouvelle avec XPO

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a renouvelé son partenariat britannique avec Outokumpu, un leader mondial de la production d'acier inoxydable. Ce contrat à long terme prolonge la relation de XPO avec Outokumpu jusqu'à près de deux décennies.

En tant que partenaire stratégique de la supply chain d'Outokumpu, XPO est chargé de transporter les produits en acier inoxydable de l'usine du fabricant à Sheffield vers ses clients du secteur de la construction au Royaume-Uni. XPO a récemment investi dans de nouveaux camions et remorques à faible consommation de carburant, équipés aux couleurs d'Outokumpu, et a développé une expérience client entièrement informatisée. Les clients d'Outokumpu bénéficieront de notifications en ligne depuis l'expédition jusqu'à la livraison, telle qu'une alerte « prochain arrêt » qui offre une meilleure visibilité sur l'heure d'arrivée.

Les nouveaux camions rigides de 26 tonnes que XPO va déployer pour Outokumpu ce mois-ci utilisent des moteurs conformes à la norme Euro 6d et sont équipés de deux porte-bobines en acier inoxydable réalisés sur mesure. La technologie Euro 6d devrait permettre de réduire la consommation de carburant d'environ 10 % et sera renforcée par la télématique Isotrak installée sur les véhicules d'Outokumpu pour suivre les performances des conducteurs. Les nouvelles remorques utilisent une conception innovante qui réduit le poids total sans compromettre la sécurité ou la solidité. Chaque remorque peut transporter jusqu'à trois tonnes de plus par chargement, ce qui permet de répondre aux commandes de clients plus importants sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des trajets.

Ian Holdsworth, vice president - Europe de l'Ouest et EMEA, Outokumpu, a déclaré : « Outokumpu est le premier producteur mondial d'acier inoxydable durable, et nous avons la plus faible empreinte carbone de l'industrie - moins de 30 % de la moyenne mondiale de l'industrie. Nous sommes ravis que la poursuite de notre partenariat stratégique avec XPO nous permette d'améliorer davantage l'impact environnemental de nos transports au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons de collaborer avec XPO pour optimiser le service à la clientèle et faire en sorte qu'Outokumpu reste le premier choix de nos clients en matière d'acier inoxydable durable ».

Dan Myers, directeur général, transport - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics, a déclaré : « Nous remercions Outokumpu pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à XPO. Le succès de notre relation de longue durée témoigne de la manière dont les équipes collaborent pour apporter une valeur ajoutée sur le long terme. Nous avons désormais digitalisé l'expérience client d'Outokumpu grâce à un tableau de bord qui fournit des mises à jour sur les conditions de transit, les ETA et les preuves électroniques de livraison en temps réel. »