XPO Logistics : et Danone

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, inaugurera dans les prochains mois en partenariat avec Danone un nouveau centre de distribution international ultramoderne aux Pays-Bas. Danone, une entreprise alimentaire mondiale, utilisera ce nouveau centre de distribution pour ses produits de nutrition médicale et infantile.



Le site de 56 000 mètres carrés sera situé à côté de l'usine de Danone à Haps. XPO exploitera les installations à l'aide de véhicules autoguidés (AGV), de robots utilisant la technologie de palettisation par couches et de l'outil d'analyse des données, XPO Smart. L'utilisation d'une automatisation avancée permettra à Danone d'accélérer sa distribution en Europe et d'améliorer la qualité de service pour son portefeuille de produits de nutrition spécialisée, qui comprend des produits fabriqués dans son usine aux Pays-Bas.



Mauro Ungheretti, directeur général - Belgique, Pays-Bas et Allemagne, XPO Logistics, a déclaré : « Nous sommes fiers d'aider Danone à tirer profit des dernières avancées technologiques en matière de logistique grâce à ce nouveau site. La technologie, l'automatisation et la science des données deviennent essentielles pour les supply chains. L'engagement de Danone pour des opérations plus efficaces, plus écologiques et plus sûres les place à l'avant-garde ».



Cette annonce confirme en outre l'engagement conjoint de XPO et de Danone à investir dans des solutions durables aux Pays-Bas. Le nouveau centre de distribution devrait être opérationnel d'ici fin 2021, date à laquelle XPO et Danone s'efforceront d'obtenir la certification éco-responsbale 'très bon' auprès du BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Les deux entreprises ont l'intention de tendre vers la neutralité carbone du site dans les années à venir.

