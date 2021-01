XPO Logistics : et Iceland

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a renouvelé son contrat avec Iceland Foods, leader de la vente au détail de produits surgelés, pour des services d'entreposage et de distribution. XPO mettra en œuvre une stratégie progressive afin de développer la capacité de croissance de la chaîne de supermarchés britannique, avec des solutions évolutives en matière de technologie, d'optimisation de la main-d'œuvre et du parc automobile et de réduction des coûts. Ce renouvellement étend le partenariat de XPO avec Iceland à plus d'une décennie.

La solution de distribution de XPO combine six entrepôts Iceland avec une capacité supplémentaire sur les sites partagés de XPO, ainsi qu'un soutien logistique et des capacités de transport supplémentaires en cas de pic de la demande. XPO supervise environ 3 000 collaborateurs dans les centres de distribution Iceland de Warrington, Deeside, Enfield, Livingston et deux à Swindon. Les entreprises ont développé conjointement un programme comportemental de sécurité pour les employés des sites, ce qui a permis d'améliorer chaque année les performances en matière de sécurité, y compris en 2020, lors de la COVID-19.

'Nous sommes ravis de franchir les prochaines étapes avec XPO pour positionner notre supply chain sur la voie d'une croissance continue', a déclaré Steve Pennington, directeur de la supply chain, Iceland Foods. 'Ensemble, nous apportons des améliorations tangibles en matière de sécurité et d'excellence opérationnelle, tout en continuant à offrir aux clients d'Iceland le service exceptionnel qu'ils attendent de nous'.

Malcolm Wilson, Président du Directoire, XPO Logistics - Europe, a déclaré : 'Les équipes d'Iceland et de XPO collaborent quotidiennement pour tirer le meilleur parti des synergies de notre réseau commun. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'utiliser notre technologie et notre expertise pour obtenir de meilleurs résultats pour Iceland grâce à notre meilleur atout, nos employés'.