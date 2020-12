XPO Logistics : et MediaMarkt

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a signé un accord avec MediaMarkt Iberia pour assurer les livraisons Last Mile de produits volumineux en Espagne, où la société est leader dans la vente de produits électroniques grand public et de services connexes. XPO utilise sa technologie exclusive, sa couverture nationale et son expertise Last Mile pour améliorer l'expérience du consommateur pour MediaMarkt.

Soixante dépôts du réseau de transport espagnol de XPO permettent la livraison à domicile des articles lourds ou encombrants commandés en ligne sur MediaMarkt. Ce service complet comprend la mise en place et l'installation des nouveaux équipements à domicile, ainsi que l'enlèvement et le recyclage des anciens équipements. XPO a commencé à fournir cette solution spécialisée pour MediaMarkt pendant le confinement en Espagne et utilise sa technologie Last Mile pour assurer un service sûr, rapide et fiable.

Pour la première fois en Espagne, XPO a introduit des fonctionnalités digitales à ses services Last Mile qui permettent aux consommateurs d'accéder facilement aux informations concernant leurs commandes. Les notifications sont transmises sur WhatsApp, par SMS ou par appels téléphoniques automatisés. Les consommateurs peuvent suivre leurs commandes en temps réel, modifier la date, l'heure ou le lieu d'une livraison par voie électronique, et consulter à l'avance le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule de livraison et les coordonnées du conducteur. La livraison est effectuée en toute sécurité grâce à une signature électronique, sans contact direct entre l'équipe de livraison et le consommateur.

Antonio Ferrero, directeur général des ventes de MediaMarkt Iberia, a déclaré : « Chez MediaMarkt, nous travaillons chaque jour pour mettre nos clients au centre de tout et pouvoir ainsi leur offrir une expérience d'achat unique grâce à nos 89 magasins et à notre site de vente en ligne. Grâce à ce partenariat avec XPO, nous sommes convaincus que nous allons renforcer nos opérations logistiques pour la livraison de nos articles les plus volumineux ».

Massimo Marsili, directeur général - transport, Espagne, Portugal et Maroc,

XPO Logistics, a déclaré : « Nous sommes très fiers que MediaMarkt, un leader du marché axé sur les services, nous fasse confiance. Nous avons démontré que nous pouvons répondre rapidement aux pics de demande, même pendant le confinement, et garantir en toute sécurité que les livraisons sont effectuées à temps. MediaMarkt profite pleinement de nos ressources numériques pour améliorer continuellement l'expérience du consommateur ».

À propos de MediaMarkt Iberia

MediaMarkt est une entreprise leader en Espagne et en Europe dans la commercialisation de produits électroniques grand public et de services connexes. Intégrée dans le groupe MediaMarktSaturn Retail, elle compte 6 675 collaborateurs en Espagne et est présente dans toutes les communautés autonomes avec 88 magasins, en plus de la boutique en ligne. En Europe, l'entreprise compte plus de 1 000 points de vente situés dans 14 pays et un effectif de 55 000 personnes.



Le succès de MediaMarkt repose sur son adaptation constante aux nouvelles tendances de consommation, sa grande variété de services pour le client, son expérience d'achat unique et personnalisée et sa large gamme de produits issus des meilleures marques à des prix actuels et compétitifs - tout cela, associé à une équipe de professionnels qui se consacre à la recherche de solutions pour les clients, et à une présence publicitaire indéniable.