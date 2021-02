XPO Logistics : étend son partenariat avec Avon

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a étendu son partenariat avec Avon en Pologne en proposant une nouvelle solution d'étiquetage de sérialisation dans son principal centre de distribution européen à Garwolin (région de Varsovie). Depuis plus de dix ans, XPO accompagne la plus importante société de vente directe de produits cosmétiques au monde en assurant l'entreposage et le co-packing de ses produits pour les marchés européens.

XPO a développé la solution d'étiquetage pour Avon en réponse à la nouvelle réglementation Chestny ZNAK en Russie, qui vise à protéger les consommateurs en écartant du marché les produits contrefaits et de qualité inférieure. Avon a ouvert la voie pour appliquer la réglementation en sérialisant les produits contenant de l'alcool et des textiles exportés vers la Russie, l'un des plus importants marchés pour les parfums pour Avon.

XPO a mis en place un logiciel dédié pour l'échange de données afin de respecter la norme Chestny ZNAK, et a adapté son système de gestion d'entrepôt pour permettre un suivi spécialisé des produits cosmétiques et textiles. Dans l'entrepôt de Garwolin exploité par XPO, 40 employés répartis en trois équipes et opérant 5 jours par semaine ont été affectés pour réaliser l'étiquetage d'environ huit millions de produits par an.

« L'agilité et la technologie de XPO nous ont été très utiles depuis le début de notre collaboration logistique', a déclaré Andy Wills, head of logistics pour Avon en Pologne. 'Avec leur soutien, nous disposons d'une solution d'étiquetage entièrement conforme pour la sérialisation, garantissant un accès ininterrompu aux produits de grande qualité de Avon à nos clients en Russie ».

Marc Pastuzak, directeur général, supply chain - Pologne pour XPO Logistics, a déclaré : « Notre équipe a pour objectif de fournir à Avon les solutions personnalisées dont ils ont besoin pour répondre aux diverses exigences de leurs marchés européens. Le développement de services logistiques dédiés à l'industrie des cosmétiques est une spécificité de XPO en Pologne, et nous sommes ravis que notre client Avon bénéficie de notre expertise ».