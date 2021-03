XPO Logistics : Choisir de relever le défi chez XPO

Le thème de la Journée internationale du droit des femmes cette année est 'Choose to challenge' et je suis impressionnée par la chance qu'a XPO d'avoir attiré tant de femmes talentueuses dans le monde entier qui ont osé faire ce choix. Il n'est pas facile de remettre en question les stéréotypes et les perceptions erronées qui font partie de toute industrie dominée par les hommes. Celles qui ont choisi de s'opposer à des normes établies de longue date, alors que des voies plus simples s'offrent si souvent à elles, méritent d'être saluées.

Lorsque je considère l'ampleur des contributions des femmes de XPO au cours de la seule décennie d'existence de la société, je pense à la façon dont nos progrès auraient certainement été entravés si nous n'avions pas eu une culture qui défende les femmes et leur donne des responsabilités. Travailler à inculquer cette culture est venu naturellement à une équipe de direction composée d'hommes et de femmes qui ont exigé dès le départ que les opportunités ne favorisent aucun des deux sexes. Nous savions que si XPO devait concrétiser ce que nous considérions tous comme un immense potentiel, les femmes et les hommes joueraient nécessairement un rôle instrumental égal à tous les niveaux et dans toutes les fonctions.

Nous étions également bien conscients que la poursuite d'un objectif précis exige un effort commun et sans faille. Et nous ne nous faisions pas d'illusions : il était clair qu'il serait essentiel de faire appel à des ressources externes pour obtenir de l'aide. Nous savions que nous devions travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs.

Les partenariats que nous avons noués au fil des ans racontent une histoire édifiante de soutien et d'encouragement. Des organisations comme Women in Trucking et AWESOME (Achieving Women's Excellence in Supply Chain Operations, Management & Education) nous ont aidés à développer les meilleures pratiques qui favorisent l'avancement professionnel des femmes. Les progrès que nous avons réalisés ensemble sont encourageants.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la contribution de nos employées est indéniable. En tant que marraine du réseau Women at XPO, mon objectif est de faire en sorte que les femmes de XPO non seulement trouvent des opportunités à chaque étape de leur carrière, mais soient également soutenues par des collègues qui apprennent de leurs réussites et les valorisent. Les femmes de XPO ont inspiré des personnes dans le monde entier qu'elles ne rencontreront jamais. Elles sont des modèles, qu'elles se voient comme tel ou non.

Qu'elles conduisent un camion, qu'elles programment des robots ou qu'elles siègent au conseil d'administration, les femmes de XPO montrent le chemin du possible. Elles ont prouvé que les femmes et les filles ont des possibilités dont elles n'auraient peut-être jamais rêvé. Et qu'elles peuvent vraiment choisir de relever des défis.