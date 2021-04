XPO Logistics : La sécurité, avant tout

Chaque jour, partout où XPO Logistics opère - dans chaque bureau, site, entrepôt, quai et sur la route - la sécurité est notre première valeur. Elle est intrinsèque à tout ce que nous faisons sur notre lieu de travail. Travailler ensemble pour que la sécurité - sous tous ses aspects - reste une priorité pour nos collègues, partenaires et clients est le véritable changement culturel que nous opérons alors que nous poursuivons notre engagement pour la sécurité.

Notre réponse au Covid-19



Si la santé et la sécurité sont depuis longtemps au cœur de nos préoccupations, la pandémie mondiale a amplifié les enjeux liés à la sécurité et au bien-être des employés et nous a obligés à adapter rapidement nos procédures. La pandémie a fait des ravages dans la société au sens large et nous avons pris grand soin de combiner notre approche rigoureuse du protocole de santé et de sécurité au niveau physique avec le bien-être émotionnel de nos équipes.

Nous avons mis en place des actions quotidiennes de promotion de la santé, de la distanciation sociale, des EPI, du travail à distance et un meilleur nettoyage, entre autres mesures. J'ai été très inspiré de voir comment notre équipe s'est montrée à la hauteur de la situation, en veillant les uns sur les autres, en restant concentrée et en continuant à faire le travail pour tous ceux qui comptaient sur nous.

Vous trouverez plus d'information sur notre réponse au Covid dans cette vidéo.

Notre approche de la sécurité : Road to Zero



Cet attachement à la sécurité dans tous les aspects de notre organisation a été le fondement de notre programme de sécurité 'Road to Zero'. Avec ce programme, nous visons à atteindre zéro accident du travail et zéro maladie professionnelle tout en assurant la sécurité psychique des membres de notre équipe.

Ce programme couvre la formation des employés, les mesures de conformité et la culture de la sécurité. Notre vision est de construire une culture où chacun est habilité à faire ce qu'il faut pour assurer sa sécurité et le bien-être des autres.

Nous avons investi dans notre infrastructure de sécurité intégrée, comme les programmes de sécurité des conducteurs et les technologies de sécurité les plus avancées du secteur. Nous apportons des solutions techniques aux problèmes de sécurité afin d'offrir les conditions et l'environnement de travail les plus sûrs. Nous avons également lancé des programmes de bien-être qui comprennent des initiatives de sensibilisation à la santé mentale ainsi que des formations et des activités destinées à apporter un soutien à nos équipes.

Une culture centrée sur la sécurité

Notre programme 'Road to Zero' vise également à changer la façon dont nous pensons la prévention des accidents. C'est un moyen d'encourager les membres de l'équipe à revoir leur comportement et leurs habitudes en matière de sécurité et de souligner à nouveau l'importance de ces pratiques. Il encourage chacun à parler de sécurité et à signaler tout ce qui leur semble anormal.

Notre culture de la sécurité inclusive consiste à amener tous les collaborateurs à assumer la responsabilité de leur propre sécurité et de celle de leurs collègues. En construisant cette culture centrée sur la sécurité, nous cherchons à encourager un dialogue continu entre les employés sur l'importance de la sécurité personnelle et professionnelle.

La sécurité intégrée dans tout ce que nous faisons

Assurer la sécurité de nos équipes sur le lieu de travail reste notre priorité numéro un, dans chaque service et sur chaque site. Cela fait partie de notre ADN en tant que personnes et en tant qu'entreprise.

Je suis fier de voir notre équipe adopter une culture de la sécurité et de constater une amélioration annuelle de nos objectifs de sécurité - merci à tous les membres de notre équipe et à nos partenaires pour leur engagement. Ensemble, nous contribuons à faire du monde un endroit plus sûr et plus sain où travailler et vivre.