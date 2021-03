XPO Logistics : Le centre de distribution du futur

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, et Nestlé, leader mondial de l'industrie agroalimentaire, ont annoncé aujourd'hui que leur centre de distribution phare et leur hub technologique au Royaume-Uni ont finalisé leur ouverture progressive et sont pleinement opérationnels. XPO et Nestlé ont commencé à collaborer à la conception et à la construction du centre de distribution numérique du futur en 2018, avec le partenaire technologique Swisslog Logistics Automation.

L'installation de 60 000 mètres carrés dans le Leicestershire, au Royaume-Uni, comprend des solutions avancées spécialement conçues par Swisslog et intégrées à l'écosystème numérique de XPO. Les opérations utilisent une robotique sophistiquée, des systèmes de tri automatisés et des analyses intelligentes pour assurer une distribution rapide et efficace des produits Nestlé, notamment KitKat, Maggi et Nescafé.

XPO a progressivement déployé ses opérations sur le site depuis le milieu de l'année 2020, en s'appuyant sur son expérience mondiale de la COVID-19 et sur des protocoles de sécurité rigoureux pour protéger les collaborateurs. Les processus sont conçus pour supporter les flux les plus importants de tous les entrepôts du réseau mondial de Nestlé. Il gérera les produits fabriqués par onze sites de production de Nestlé au Royaume-Uni, ainsi que ceux importés de plusieurs marchés dans le monde.

Outre la livraison aux magasins d'importants volumes de produits associés aux gammes d'aliments, de produits laitiers, de produits nutritionnels, de boissons et de confiseries de Nestlé, le site gère également le traitement des commandes e-commerce pour la marque Nespresso, une solution pour les magasins Nespresso Boutique, et le co-packing à valeur ajoutée pour une large gamme de produits alimentaires Nestlé.

Le développement durable a été une préoccupation centrale dans la conception et l'emplacement du bâtiment. Le site est situé à proximité d'un terminal ferroviaire, ce qui permet à Nestlé d'expédier ses produits pour l'exportation et pour la livraison dans la région de Londres par voie ferrée. Une station-service de gaz liquéfié est en cours de déploiement sur le site pour permettre à Nestlé d'utiliser des camions gaz plus économes en énergie, en remplacement de camions diesel.

Andrew Shaw, directeur supply chain, Nestlé UK and Ireland, a déclaré : « J'aimerais remercier chaleureusement les nombreuses personnes de Nestlé et de XPO qui ont travaillé si dur pour donner vie à notre vision dans cette superbe installation. Notre centre de distribution numérique est une étape importante pour notre entreprise et nos clients. Nous pouvons désormais être plus rapides, plus réactifs et plus agiles dans la manière dont nous fournissons nos produits quelles que soient les conditions, et nous pouvons offrir un service sur mesure et personnalisé à nos clients ».

Andrew Shaw ajoute : « Il s'agit véritablement d'un centre de distribution numérique du futur, doté d'une technologie avancée qui donnera à Nestlé la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences des clients et des consommateurs pour les années à venir ».

Le site abrite un centre d'innovation qui fonctionne également comme un incubateur pour tester de nouvelles façons de répondre aux besoins logistiques. XPO procédera à des essais opérationnels en situation réelle de technologies prometteuses et présentera les innovations aux clients. L'installation est conçue comme un espace multi-utilisateurs pour accueillir des solutions adaptées aux besoins de différents types d'opérations logistiques.

« Nous sommes ravis de lancer officiellement cette structure majeure », a déclaré Malcolm Wilson, président du directoire de XPO Logistics Europe. « Nestlé et Swisslog sont des partenaires stratégiques de confiance de XPO et ils sont convaincus, comme nous, que la meilleure façon d'atteindre l'excellence aujourd'hui est de rester résolument tournés vers l'avenir. Nous repoussons les limites de la conception de la supply chain et bouleversons l'industrie dans le sens le plus positif du terme ».

Le nouveau centre de distribution est situé dans le parc logistique SEGRO East Midlands Gateway afin de bénéficier d'un accès direct à l'autoroute M1 et à l'aéroport East Midlands, ainsi qu'au terminal de fret ferroviaire sur place qui relie les principaux ports britanniques de Southampton, Felixstowe, London Gateway et le tunnel sous la Manche.