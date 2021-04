XPO Logistics : Normalized press release

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis d'Amérique

ou dans tout autre pays et n'est pas destiné à être diffusé dans d'autres pays que la France.

L'offre décrite ci-après ne pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers.

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

1.1 Présentation de l'Offre

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 236-3 et 237-1 du RGAMF, la société XPO Logistics UK Limited, une private limited company de droit anglais ayant un capital de 5£, sise XPO House, Lodge Way, New Duston, Northampton, NN5 7SL et immatriculée sous le numéro 12130098 (« XPO UK » ou l' « Initiateur »), s'est irrévocablement engagée auprès de l'AMF à déposer une offre publique de retrait (l' « Offre Publique de Retrait ») qui sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire » et, avec l'Offre Publique de Retrait, l'« Offre ») aux termes de laquelle elle propose de manière irrévocable aux actionnaires de XPO Logistics Europe, société anonyme, au capital de 19.672.482€ divisé en 9.836.241 actions de 2€ de valeur nominale chacune, entièrement libérées, sise 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon, immatriculée sous le numéro 309 645 539 RCS Lyon (ci-après la « Société »), dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (« Euronext Paris ») (code ISIN : FR0000052870), d'acquérir leurs actions dans les conditions décrites ci-après.

L'Initiateur est une filiale détenue directement et intégralement par XPO Logistics, Inc.1, une société du droit du Delaware, sise Five American Lane, Greenwich, Connecticut 06831 (Etats-Unis), dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange (NYSE : XPO) (« XPO Logistics, Inc. » et, ensemble avec l'Initiateur et XPO France (tel que ce terme est défini ci-après), « XPO Logistics »).

A la date du Projet de Note en Réponse, XPO Logistics, Inc. détient, directement et à travers ses filiales XPO UK et XPO France2, 9.449.907 actions, en incluant les 300 actions prêtées par XPO France à trois membres du conseil de surveillance de la Société3 (M. Brad Jacobs, M. David Wyshner et Mme Gena Ashe), et 12.532.736 droits de vote, représentant 96,07% du capital et 96,96% des droits de vote de la Société.

L'Offre Publique de Retrait porte sur la totalité des actions de la Société existantes non détenues par XPO Logistics, soit, à la date de dépôt du projet de note d'information déposé auprès de l'AMF pour le compte de l'Initiateur4 (le « Projet de Note d'Information »), un total de 341.887 actions, à l'exclusion des :

44.447 actions auto-détenues par la Société ; 300 actions prêtées par XPO France à trois membres du conseil de surveillance de la Société (M. Brad Jacobs, M. David Wyshner et Mme Gena Ashe), qui sont assimilées aux actions détenues par XPO France en application des dispositions de l'article L233-9 I 4° du code de commerce ; actions sous-jacentes aux 30.000 bons de souscription d'actions émis par la Société (les « BSA ») déjà acquis par XPO France en 2015 et non annulés.