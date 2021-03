XPO Logistics : Nos actions caritatives en Europe

Lorsque les temps sont difficiles, il est facile de se replier sur soi-même et de se concentrer uniquement sur ses propres besoins immédiats.

Chez XPO Logistics, nous portons également notre attention vers l'extérieur, nos partenaires, nos clients, les membres de notre équipe et nos communautés locales.

C'est avec humilité que je constate le nombre d'initiatives caritatives que nous avons prises ces derniers temps dans toute l'Europe, en particulier dans le contexte d'une pandémie sans précédent.

Un aspect de notre action caritative que j'ai apprécié est la façon dont nous choisissons ces organismes. Les idées viennent de nos collaborateurs, qui connaissent bien les causes et les défendent. Ils ne se contentent pas de donner et de partir. Ils donnent et constatent les changements positifs, car ils vivent souvent dans les communautés que nous aidons.

L'engagement citoyen de XPO à travers l'Europe

Au cours des derniers mois, nous avons soutenu diverses organisations caritatives et associations. Voici quelques-uns des faits marquants, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que je pourrais partager ; certains réalisés au niveau des sites ou même par des équipes individuelles :



Au Royaume-Uni, nous avons livré plus de huit tonnes de nourriture à 30 banques alimentaires. Cela équivaut à 10 000 repas pour les personnes vulnérables. Au total, au cours des sept dernières années, nos collègues ont fait don de près de 50 000 repas.

Nos équipes ont donné plus de 10 000 kilos de nourriture à la Fédération espagnole des banques alimentaires en Espagne. Cela a permis de nourrir des personnes dans 23 provinces.

Avant les vacances du Nouvel An, nos collègues en Russie ont collecté de l'argent pour acheter des douceurs et des boissons pour 417 résidents de la maison de retraite de Vyshny Volochek. Ils ont également apporté une aide caritative au Centre pour la protection de la famille, de la maternité et de l'enfance. Ce centre apporte un soutien complet aux femmes enceintes en situation de détresse, aux mères célibataires et aux familles à faibles revenus. La veille du Nouvel An, nos employés ont acheté des cadeaux et des friandises pour les enfants de ce centre.

En Italie, nous avons fait un don caritatif à l'ADMO, une association dont l'objectif est d'informer le public italien sur la leucémie, les lymphomes, le myélome et d'autres cancers du sang par le don et la transplantation de moelle osseuse.

En France, ce mois-ci, des collègues de 17 sites ont récolté de la nourriture, des produits d'hygiène et des produits pour bébés au profit de l'association Les Restaurants du Coeur, qui fournit de la nourriture aux personnes dans le besoin. L'association participe également à l'intégration sociale et économique des personnes et agit pour lutter contre la pauvreté en général. Par ailleurs, nous avons fait don de 90 000 masques chirurgicaux aux hôpitaux en région parisienne.

Nous sommes une entreprise compatissante et bienveillante, et la force de notre culture transparaît lorsque tant de nos équipes travaillent pour soutenir leurs communautés locales. Merci à tous les membres des équipes XPO pour leur travail exceptionnel. Il est apprécié, et ensemble nous pouvons continuer à faire avancer le monde.