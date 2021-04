XPO Logistics : et ASOS, un partenariat étendu

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat pour gérer un nouveau centre de distribution à Lichfield, dans le Staffordshire, pour le leader de la vente en ligne de prêt-à-porter ASOS. Le centre de distribution de plus de 40 000 m2 à Fradley Park devrait commencer à opérer en août 2021, créant environ 2 000 nouveaux emplois au cours des trois prochaines années.

Ce nouveau contrat renforce la relation que XPO a nouée depuis huit ans avec le géant mondial de la mode, qui a également renouvelé le contrat à long terme de XPO pour la gestion du centre de distribution phare d'ASOS à Barnsley, dans le Yorkshire du Sud. Cette nouvelle collaboration conforte la position de XPO en tant que leader de la logistique e-commerce externalisée au Royaume-Uni.

Depuis 2013, XPO collabore avec ASOS afin d'offrir une expérience exceptionnelle aux plusieurs millions de clients d'ASOS au Royaume-Uni et dans le monde entier, dont la satisfaction est assurée par environ 4 000 collaborateurs travaillant en équipe sur les sites logistiques. Le site de Barnsley a reçu de nombreuses distinctions pour son excellence opérationnelle et le bien-être de ses employés, notamment le prestigieux ROSPA Gold Award pour la santé et la sécurité au travail.

Gavin Williams, directeur général, supply chain - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics, a déclaré : « Ces deux nouveaux contrats pluriannuels avec ASOS témoignent du dévouement de notre équipe et de l'expertise de pointe dont nous avons fait preuve sur le site de Barnsley au cours des huit dernières années. Nous sommes impatients d'appliquer notre savoir-faire à notre troisième site ASOS avec le lancement des opérations à Lichfield ».

Mark Holland, chief operating officer, ASOS, a déclaré : « Au cours des huit dernières années, l'équipe de XPO a prouvé qu'elle était un excellent partenaire pour nous. Nous sommes donc très heureux d'étendre le rôle de XPO alors que nous construisons les bases de notre croissance au Royaume-Uni et dans le reste du monde ».

En complément du site de Barnsley et du nouveau site de Lichfield, XPO opère également un site de gestion des retours au Royaume-Uni pour ASOS à Doncaster.

A propos d'ASOS

ASOS est un distributeur en ligne qui s'adresse aux jeunes de 20 ans et plus passionnés de mode du monde entier. Son objectif est de donner à ses clients la confiance nécessaire pour être qui ils veulent être. Grâce à son application leader sur le marché et à son expérience web mobile ou sur ordinateur, disponible en dix langues et sur plus de 200 marchés, les clients d'ASOS peuvent acheter une sélection de 85 000 produits, provenant de 850 des meilleures marques internationales et locales, ainsi que de ses propres marques de mode - ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, Collusion, Reclaimed Vintage, Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT. ASOS s'efforce d'offrir à tous ses clients une expérience sans faille, avec un nombre toujours plus grand de modes de paiement différents et des centaines d'options locales de livraison et de retour, y compris la livraison le jour suivant et le jour même, à partir de centres de distribution ultramodernes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne.

Les sites Internet d'ASOS ont attiré 248,6 millions de visites en février 2021 (février 2020 : 214,1 millions) et comptaient 24,9 millions de clients actifs au 28 février 2021 (29 février 2020 : 22,3 millions), dont 7,8 millions au Royaume-Uni et 17,1 millions à l'international (29 février 2020 : 6,8 millions au Royaume-Uni et 15,5 millions à l'international).