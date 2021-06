XPO Logistics : et Barilla

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a signé un nouveau contrat avec Barilla, multinationale italienne de l'industrie alimentaire et le plus important fabricant de pâtes au monde. XPO gérera la supply chain de la nouvelle plateforme e-commerce de Barilla « Dedicato a Te » (« Dédié à toi ») en Italie. Cet accord prolonge le partenariat initié en 2018 lorsque XPO a pris en charge les activités de logistique et de transport pour le service en ligne « CucinaBarilla ».

Le site Internet « Dedicato a Te » de Barilla offre aux consommateurs la possibilité unique de personnaliser l'emballage des produits Mulino Bianco et Pan di Stelle avec des noms, des photos et dédicaces de leur choix. XPO s'est vu confier les activités de logistique et de transport pour l'exécution des commandes en s'appuyant sur son expertise étendue des secteurs du e-commerce et de l'alimentation. Barilla bénéficie des synergies liées à la gestion de la logistique de CucinaBarilla par XPO, dont une équipe dédiée et des technologies sur mesure.

XPO gérera le traitement des commandes pour « Dedicato a Te » sur le site de Trezzo sull'Adda où est basée la supply chain de CucinaBarilla. L'entrepôt est exploité dans le strict respect de la réglementation HACCP, XPO étant responsable du stockage des produits alimentaires et non alimentaire, de la préparation des kits, de l'emballage personnalisé et de la préparation des commandes, ainsi que de la livraison aux clients.

Alfredo Baldassarre, chef de projet pour Barilla, a déclaré : « Au moment de lancer notre nouveau service de e-commerce personnalisé, nous avons choisi XPO comme partenaire logistique. L'expertise des équipes XPO en matière de logistique pour les secteurs du e-commerce et de l'alimentation a joué un rôle clé dans notre décision ».

Ube Gaspari, directeur général, supply chain - Italie, XPO Logistics, a déclaré : « Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat avec Barilla, un leader mondial renommé. Dedicato a Te est un concept novateur qui offre au consommateur une expérience e-commerce unique. Nous soutenons la croissance de cette nouvelle aventure par une solution globale pour notre client. »