XPO Logistics : partenaire de DnaNudge

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a remporté un contrat auprès de DnaNudge Ltd pour emballer et livrer des tests COVID-19 rapides et sans analyse en laboratoire nécessaire, aux centres de distribution du service national de santé (NHS), aux établissements de soins et autres structures médicales au Royaume-Uni.

XPO assurera ces services à partir de son site d'Amber Park dans le Derbyshire, qui dispose des systèmes de contrôle qualité requis. Le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) DnaNudge est autorisé par l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pour un usage clinique et a reçu la certification européenne CE pour sa conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Le professeur Chris Toumazou, co-fondateur et PDG de DnaNudge, a déclaré : « XPO a répondu à nos exigences avec une solution personnalisée extrêmement fiable qui intègre la logistique et le transport via un point de contact unique. Cette efficacité est essentielle, car la demande de notre test PCR COVID-19 sans analyse en laboratoire nécessaire est passée d'une moyenne initiale de 100 000 par mois à 1,5 million par mois ».

Gavin Williams, directeur général, supply chain - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics, a déclaré : « Nous remercions DnaNudge de nous avoir confié cet accompagnement essentiel pour le NHS et d'autres prestataires de santé britanniques pendant le COVID-19. Nous avons conçu une solution agile et évolutive qui tire parti de nos capacités dans le secteur médical pour répondre aux besoins spécifiques de DnaNudge ».