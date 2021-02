XPO Logistics : partenaire de Getinge

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions transport et de logistique, a étendu son partenariat avec Getinge, l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de produits et de dispositifs pour les soins médicaux et les sciences de la vie. Selon les nouvelles dispositions du contrat, XPO fournira des services d'entreposage et de transport pour la division Infection Control de Getinge, avec une distribution depuis les Pays-Bas vers la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

XPO fournit déjà des solutions de logistique complètes à huit autres divisions de Getinge à partir de son centre de distribution d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Les services destinés à la division Infection Control, qui va être transférée à Eindhoven, comprennent la gestion des biens à température ambiante et contrôlée, des pièces détachées et des produits détergents pour l'équipement chirurgical dans les établissements médicaux de la région EMEA.

Tom Hawkins, directeur général logistique Europe, Moyen-Orient et Afrique, Getinge Logistics, a déclaré : « Notre relation avec XPO est extrêmement productive, en grande partie grâce à leur engagement en matière d'innovation. L'équipe de XPO travaille en étroite collaboration avec nous pour développer des solutions qui améliorent l'efficacité de nos supply chain à tous les niveaux. Nous nous réjouissons de notre collaboration étendue ».

Mauro Ungheretti, directeur général, supply chain - Pays-Bas, Belgique et Allemagne, XPO Logistics a déclaré : « Nous remercions Getinge pour la confiance accordée à XPO et pour le développement de notre relation. Notre équipe est fière de fournir un service de haut niveau aux canaux critiques de Getinge dans le domaine des soins médicaux et des sciences de la vie grâce à une solution intégrée de logistique et de transport ».