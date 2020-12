XPO Logistics : partenaire de LPR

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a renouvelé son partenariat avec La Palette Rouge (LPR) au Royaume-Uni, le principal prestataire de gestion-location de palettes dans les secteurs des biens de consommation courante (FMCG) et de la distribution en Europe. Le nouveau contrat prolonge de deux décennies la relation entre XPO et LPR, une division d'Euro Pool Group.



XPO et LPR ont débuté leur partenariat en 2004, en collaborant pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en termes de solutions logistiques sûres et durables. XPO continuera à gérer des dépôts de palettes pour LPR à Mossend, Sywell et Avonmouth, ainsi qu'un nouveau dépôt à Grays, dans l'Essex. Ces quatre sites sont des entrepôts de tri de palettes spécialement aménagés. Le dépôt de Grays abrite des installations permettant d'effectuer le traitement thermique conformément aux normes phytosanitaires NIMP-15.



Simon Wood, directeur des opérations - Royaume-Uni et Irlande, LPR, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec XPO. Ensemble, nous avons travaillé dur pour optimiser la supply chain de LPR et réduire notre empreinte carbone. Nous sommes impatients de faire bénéficier nos clients de la capacité de stockage, du rendement et de la couverture géographique supplémentaires qu'offre notre nouveau dépôt ».



Gavin Williams, directeur général, supply chain - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics, a déclaré : « LPR et XPO sont des partenaires stratégiques de confiance, orientés vers un avenir plus responsable pour les supply chains. Nous sommes ravis d'utiliser notre expertise dans les secteurs des produits de grande consommation et de la distribution pour aider les transporteurs, les producteurs et les distributeurs à tirer profit de la solution de palettes, basée sur le système de l'économie circulaire, de LPR ».

La Sté Xpo Logistics Europe SA a publié ce contenu, le 08 décembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

