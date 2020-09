XPO Logistics : remporte le contrat AKW

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a été sélectionné par AKW Medi-Care Limited pour distribuer des produits aux revendeurs et aux consommateurs au Royaume-Uni. AKW est le premier fabricant britannique de dispositifs permettant l'adaptation des salles de bains, des cuisines et des produits de la vie quotidienne, au service des personnes à mobilité réduite.

XPO a mis en place une solution flexible de livraison du dernier kilomètre pour AKW en utilisant une flotte de camions dédiée qui effectue une moyenne de 30 trajets par jour. Les conducteurs de XPO distribuent les produits aux magasins et aux clients e-commerce à partir de l'entrepôt d'AKW à Droitwich Spa, dans le Worcestershire, et depuis quatre sites annexes de XPO. Les commandes sont livrées dans la journée suivant leur réception, conformément à l'offre de service d'AKW.

XPO fait également la navette entre les entrepôts AKW à Droitwich et fournit des services de transport palettisé et d'expédition internationale selon les besoins.

Matt Till, directeur logistique d'AKW, a déclaré : « La résilience de notre supply chain n'a jamais été aussi vitale qu'aujourd'hui, alors que tant de personnes doivent rester chez elles. XPO a été extrêmement réactif en comprenant notre besoin d'agir rapidement et de maintenir la continuité de nos services pendant la pandémie. Grâce au partenariat avec XPO, nous sommes dans une meilleure position pour servir nos clients alors que nous continuons à nous développer ».

« Nous remercions AKW de nous avoir confié la gestion complète de leurs canaux B2B et B2C, y compris les livraisons du dernier kilomètre », a déclaré Dan Myers, directeur général, transports - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics. « Dans les deux semaines qui ont suivi la finalisation du contrat, notre équipe a achevé la transition vers une flotte dédiée avec un suivi en temps réel et un modèle de distribution plus agile. Les clients d'AKW dans tout le Royaume-Uni sont assurés de recevoir les produits dont ils ont besoin ».