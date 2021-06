XPO Logistics Europe : Sur la route avec le Tour de France

Priorité à la sécurité et au développement durable pour les opérations de transport

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, prendra, pour la 41ème année consécutive, le départ du Tour de France en tant que transporteur officiel, le 26 juin prochain. Lorsque le vainqueur du Tour sera couronné à Paris le 18 juillet, c'est une équipe XPO de 75 conducteurs au volant de 54 camions qui aura transporté, sur 3 383 kilomètres, plus de 420 tonnes de marchandises.

XPO est chargé de transporter dans des délais impératifs les équipements, aménagements, barrières de sécurité et autres matériels tout au long des 21 étapes du Tour, pour le compte de l'organisateur Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Les partenaires ont en commun un engagement de longue date en faveur de la sécurité et du développement durable dans le contexte de la course. Les conducteurs et les collaborateurs en soutien XPO recevront une formation à la sécurité COVID-19 et des équipements de protection conformes aux protocoles de sécurité rigoureux dont XPO et A.S.O., ensemble, ont pris l'initiative en 2020.

En outre, XPO a étendu son approche respectueuse de l'environnement pour cette édition de la course. L'entreprise testera, pour la première fois cette année, le bio-carburant Oleo100 dans l'un de ses camions diesel Euro 6, et utilisera un camion gaz issu de sa flotte à carburant alternatif pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Tous les autres camions déployés par XPO seront équipés de moteurs diesel Euro 6, les plus propres actuellement. Les conducteurs bénéficieront d'une éco-formation et porteront des tenues aux matériaux issus de l'agriculture biologique.

Luis Gomez, directeur général, Transport - Europe, XPO Logistics, a déclaré : « Le Tour de France est un défi stimulant pour notre équipe et nous sommes fiers d'être une fois encore le partenaire de transport officiel de la compétition. Nous fournirons cette année à A.S.O. un niveau de soutien sans précédent, tout en contribuant à des opérations encore plus respectueuses de l'environnement ».

Jean-Luc Duplantier, directeur logistique d'A.S.O., a déclaré : « XPO a relevé le défi depuis de nombreuses années, tout en cherchant sans cesse à améliorer ses services. Le rôle essentiel de XPO en coulisse contribuera à assurer le succès d'un Tour de France suivi en 2021 par plus de 10 millions de fans dans le monde. »

Pour la première fois cette année, XPO participera aussi aux Fan Parks du Tour, avec des ateliers de sensibilisation aux angles morts et en mettant en avant des opportunités d'emploi. Les supporters et visiteurs du Tour pourront rencontrer l'équipe XPO sur les Fan Parks de Laval les 29 et 30 juin, Albertville les 5 et 6 juillet et Libourne les 16 et 17 juillet. L'accès est gratuit.

XPO a une grande expérience en tant que partenaire officiel d'événements sportifs de renommée mondiale, dont les triathlons IRONMAN en Europe, le Marathon de Paris Scheider Electric, le Tour de France à la Voile, l'Evian Championship (golf), l'Arctic Race of Norway (cyclisme), le Freeride World Tour (ski et snowboard) et la Coupe de France de football, entre autres compétitions de premier plan.