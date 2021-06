XPO Logistics Europe : choisit par Electrolux

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a remporté un contrat pluriannuel avec Electrolux Logistics SAS pour la gestion de ses opérations logistiques en France. Cet accord marque le début de la stratégie d'externalisation d'Electrolux pour la distribution vers ses clients distributeurs en France, après avoir géré ces canaux en interne depuis son centre de distribution de Marly-la-Ville (Val-d'Oise).

XPO gère les activités logistiques d'une partie du site en utilisant des solutions technologiques intégrées à sa plateforme de gestion d'entrepôt développée en interne. Environ 90 % des stocks sont constitués de réfrigérateurs, de machines à laver et d'autres produits volumineux, les 10 % restants étant composés de petits appareils ménagers et de pièces détachées. Tous les processus logistiques, de la réception des marchandises, du stockage, au suivi et à la préparation des commandes, ont été personnalisés par XPO afin de permettre à Electrolux de gagner en efficacité.

Les deux entreprises collaboreront également au lancement des ventes e-commerce en direct aux consommateurs d'Electrolux, qui aura lieu cette année. XPO assurera l'e-fulfilment depuis ce même centre de distribution de 58 000 mètres carrés, dont le personnel est composé en partie de 46 collaborateurs transférés d'Electrolux Logistics SAS.

Pierre Perron, PDG d'Electrolux en France, a déclaré : « Nous sommes convaincus que XPO possède l'expertise, l'envergure et la technologie nécessaires pour accompagner nos ambitions de développement et faire de notre logistique une force pour nos clients et notre canal e-commerce. Cette toute nouvelle collaboration s'inscrit donc au cœur de notre stratégie ».

Malcolm Wilson, PDG de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous sommes fiers qu'Electrolux, l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, ait confié sa logistique externalisée à XPO en France. Nos équipes ont travaillé avec nos nouveaux collaborateurs du site de Marly-la-Ville pour assurer une transition fluide ».

Les capacités de pointe de XPO dans le domaine du e-commerce et de la logistique des aliments et des boissons, dont la plus grande plateforme externalisée de logistique e-commerce en Europe, devraient opérer sous le nom de GXO lorsque le projet de XPO de scinder son segment logistique mondial au troisième trimestre sera achevé. La réalisation de la scission est soumise à diverses conditions, et rien ne garantit que la transaction ait lieu ou, si elle a lieu, de ses conditions ou de son calendrier.

Forward-looking Statements

This press release includes forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements, including the statements above regarding plans, benefits and timing of the contemplated spin-off transaction. These forward-looking statements are qualified by cautionary statements regarding unknown risks, uncertainties and assumptions as can be found in the company's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission and accessed through the company's website www.xpo.com.