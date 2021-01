XPO LOGISTICS : a finalisé une acquisition au Royaume-Uni

XPO Logistics a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de la majorité des activités de logistique contractuelle de Kuehne + Nagel au Royaume-Uni et en Irlande. La transaction étend le réseau de logistique contractuelle de XPO au Royaume-Uni et en Irlande à 248 sites et près de 26 000 employés. Les activités acquises fournissent une gamme de services logistiques, y compris la distribution entrante et sortante, la gestion de la logistique retour et la gestion des inventaires, principalement dans les secteurs verticaux des boissons, de la technologie et du e-commerce, et de la restauration.