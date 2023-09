Xponential Fitness, Inc. est un conservateur de marques de boutiques de fitness à travers de multiples verticales. La société est un franchiseur de boutiques de fitness aux États-Unis, avec plus de 1 889 studios exploités sous neuf marques distinctes. Elle dispose d'un portefeuille diversifié de marques dans le domaine du fitness et du bien-être, notamment Pilates, barre, cyclisme, stretching, aviron, yoga, boxe, danse et course à pied. Les marques de la société proposent aux consommateurs des expériences attrayantes pour tous les âges, tous les niveaux de forme physique et toutes les catégories démographiques. Les marques de la société comprennent Club Pilates, Pure Barre, CycleBar, Stretch Lab, Row House, Yoga Six, Rumble, AKT et Stride. La société propose une plateforme numérique robuste contenant plus de 2 400 séances d'entraînement enregistrées qui peuvent être consultées à domicile ou en déplacement. Le modèle opérationnel de la société, The Xponential Playbook, aide les franchisés à générer des économies de studio convaincantes. Il fournit aux franchisés un soutien dès le départ, axé sur la fourniture d'une expérience et d'une productivité de niveau studio.

Secteur Loisirs et détente