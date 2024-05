Xponential Fitness, Inc. est un franchiseur mondial de marques de fitness. La société exploite une plateforme diversifiée de dix marques couvrant plusieurs secteurs verticaux, notamment le pilates, le cyclisme en salle, la barre, le stretching, l'aviron, la danse, la boxe, la course à pied, l'entraînement fonctionnel et le yoga. Le portefeuille de marques de la société comprend Club Pilates, une marque de Pilates aux États-Unis ; CycleBar, la marque de cyclisme en salle aux États-Unis ; StretchLab, un concept offrant des services d'étirement individuels et en groupe ; Row House, la marque franchisée d'aviron en salle aux États-Unis ; AKT, un entraînement cardio basé sur la danse combinant tonification, intervalles et entraînement en circuit ; YogaSix, une marque de yoga aux États-Unis ; Pure Barre, un entraînement complet qui utilise la barre de ballet pour effectuer de petits mouvements isométriques ; BFT, un programme d'entraînement fonctionnel et de musculation ; Rumble, un entraînement complet inspiré de la boxe, et Lindora, un fournisseur de solutions de bien-être et de santé métabolique guidées par des médecins.

