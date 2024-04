Xponential Fitness, Inc. a annoncé que Jeffrey Lawrence a été nommé au conseil d?administration de la société, à compter du 10 avril 2024. M. Lawrence siégera au comité d'audit du conseil d'administration. M. Lawrence a plus de 25 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine de la vente au détail et du franchisage mondial, ainsi que dans la transformation numérique et technologique et les marchés financiers.

Auparavant, il a été vice-président exécutif et directeur financier de Domino's Pizza, Inc. où il a soutenu la marque dans sa transformation technologique et son expansion mondiale. M. Lawrence a également siégé au conseil d'administration de DPC Dash, le franchisé principal de Domino's en Chine. Après avoir travaillé chez Domino's, M. Lawrence a été directeur financier de FIGS, Inc. une marque de vêtements vendus directement au consommateur, et directeur financier de ShiftKey, une place de marché basée sur la technologie qui relie les professionnels agréés à l'avenir du travail.

Il siège actuellement au conseil d'administration de Shake Shack (NYSE : SHAK). M. Lawrence est expert-comptable agréé (statut enregistré) dans l'État du Michigan et est titulaire d'un MBA avec grande distinction de la Ross School of Business de l'Université du Michigan et d'un BBA de l'Université Wayne State.