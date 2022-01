XpresSpa Group, Inc. nomme Scott R. Milford au poste de président

XpresSpa Group, Inc. a annoncé que son conseil d'administration a nommé l'actuel directeur de l'exploitation Scott R. Milford au poste de président. Cette nomination prend effet le 19 janvier 2022 et fait suite à la démission de Doug Satzman pour des raisons personnelles. M. Milford est un dirigeant très respecté qui compte plus de 30 ans d'expérience dans des organisations diverses et de haut niveau. Il fait partie de l'équipe de direction du groupe XpresSpa depuis 2019 en tant que directeur des ressources humaines et a été promu au poste de directeur des opérations en décembre 2020.