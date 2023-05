Les actions de XPS Pensions baissent légèrement malgré la hausse du chiffre d'affaires

(Alliance News) - Les actions de XPS Pensions Group PLC ont légèrement baissé mercredi, bien que l'entreprise ait déclaré qu'elle avait réalisé de bonnes performances au cours de son dernier exercice financier, avec des revenus en hausse de 20 %, et que ses résultats pour l'ensemble de l'année étaient susceptibles de dépasser ses attentes précédentes.

Les actions de XPS Pensions étaient en baisse de 0,9 % à 170,00 pence à Londres mercredi.

La société de conseil et de gestion des retraites basée à Reading, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires global pour l'exercice clos le 31 mars s'élevait à 166 millions de livres sterling, soit une hausse de 20 % par rapport aux 138,6 millions de livres sterling de l'année précédente. XPS Pensions a attribué ce résultat à la "résilience et à la prévisibilité de [son] modèle d'entreprise".

Le chiffre d'affaires de l'activité de conseil de la société a augmenté de 23 % en glissement annuel, en raison des niveaux élevés d'activité des clients et de la demande accrue pour ses services dans un contexte de marchés volatils après le "mini-budget" de septembre et divers changements réglementaires. La croissance des services de transfert de risque a été "particulièrement forte" grâce à l'amélioration des positions de financement. Le chiffre d'affaires de l'administration des pensions a augmenté de 10%, ce qui, selon XPS, est dû à l'acquisition de nouveaux clients et à une forte demande de travail sur des projets.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires de l'activité de pensions auto-investies de XPS Pensions a augmenté de 54% grâce à des ventes sous-jacentes "solides", à une augmentation du taux de base bancaire et à l'impact en année pleine de l'acquisition de Michael J Field Consulting Actuaries pour un montant de 3,8 millions de livres sterling en février de l'année dernière.

XPS s'est déclarée "satisfaite" des chiffres obtenus jusqu'à présent et a prédit que ses résultats annuels seraient légèrement supérieurs à ses attentes précédentes.

"Nous sommes heureux de confirmer une solide performance financière pour l'année", a déclaré Paul Cuff, co-président-directeur général.

"En effet, nous étions bien placés pour apporter un soutien de grande qualité à nos clients face aux nombreux défis auxquels ils étaient confrontés dans un contexte de changements extraordinaires sur les marchés financiers."

