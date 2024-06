XPS Pensions Group plc est une société de conseil et d'administration de pensions basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur les régimes de pension britanniques. Les lignes de produits de la société comprennent l'actuariat et le conseil en matière de pensions, l'administration des pensions, le conseil en investissement des pensions et le National Pension Trust (NPT). Elle travaille en partenariat avec des régimes de retraite à prestations définies (PD) et à cotisations définies (DC), en fournissant des conseils et des solutions indépendants. Ses services d'administration des pensions comprennent l'administration des régimes, l'externalisation initiale et la communication avec les membres, l'identification et la protection contre les escroqueries, les services de paie, la comptabilité des régimes de pension, les projets de réduction des risques, le conseil technique, la péréquation GMP, l'audit et le nettoyage des données, les services de secrétariat fiduciaire et les services de gestion des pensions. Les services de la société visent à aider les régimes et les affiliés à atteindre leurs objectifs et à gérer les risques, afin qu'ils bénéficient des résultats et de la sécurité à la retraite.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds