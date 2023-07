XPS Pensions Group PLC est une société de conseil et d'administration de pensions basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans le conseil et l'actuariat en matière de pensions, le conseil en investissement et l'administration des pensions. L'activité de conseil et d'administration en matière de pensions de la société fournit des services de conseil aux administrateurs ou aux employeurs promoteurs d'environ 450 régimes à prestations définies (PD) au Royaume-Uni, couvrant l'actuariat, l'investissement et le conseil en matière de pensions, y compris en ce qui concerne les régimes à cotisations définies (CD) au Royaume-Uni. Elle administre, conseille et agit en tant que consultant en investissement pour sa plateforme DC Master Trust appelée National Pension Trust (NPT). Elle fournit, gère et administre des petits régimes autogérés (SSAS) et des régimes de retraite personnels auto-investis (SIPP). Les services de la société comprennent XPS Pensions, XPS Investment, XPS Administration, XPS Corporate, XPS Covenant, XPS DC et XPS Arena. Elle gère également une contribution au National Pension Trust.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds