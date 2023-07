Xref Limited est une société australienne spécialisée dans la technologie des ressources humaines et du recrutement, qui permet aux organisations de prendre des décisions fondées sur des informations axées sur les personnes. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : le référencement de candidats et la vérification d'identité. Le segment de référencement des candidats offre une plateforme de vérification des références en ligne qui permet aux clients de demander une ou plusieurs références à la fois et de recevoir un retour d'information dans les 24 heures. Il offre des crédits Xref pour l'utilisation de sa plateforme de référencement de candidats. Le segment de la vérification d'identité fournit des systèmes de reconnaissance faciale et de détection de la présence afin de réduire le risque de fraude à l'identité. Il s'agit d'une plateforme de vérification d'identité et de prévention de la fraude proposée par RapidID. Cette plateforme effectue des contrôles GlobalID, des contrôles de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, des vérifications de documents d'identité et des vérifications biométriques. L'entreprise propose également une plateforme de logiciels en tant que service pour les employeurs, appelée Xref Enterprise, qui permet de gérer la période de pré-emploi et d'embauche jusqu'à la retraite.