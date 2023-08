XTEK Limited est une entreprise internationale du secteur de la défense. La division balistique de la société (HighCom) se concentre sur la conception, la fabrication et la fourniture aux militaires, aux forces de l'ordre et aux premiers intervenants du monde entier de produits et de solutions balistiques de protection personnelle avancés pour les gilets pare-balles, les casques balistiques et les structures d'armure composites. Sa division technologique se concentre sur la fabrication et la fourniture aux agences mondiales de défense et de sécurité de systèmes fabriqués en Australie et provenant du monde entier : solutions pour drones et UGV ; capteurs - charges utiles de détection et optiques ; logiciels - logiciel de cartographie et de modélisation 3D et logiciel de connaissance de la situation tactique ; et soutien - intégration des systèmes, formation et service de soutien. Son Columbus Manufacturing Centre (CMC) est une installation de fabrication et de distribution de pointe dans le domaine de la balistique, d'une superficie de 35 000 pieds carrés. Son processus XTclave permet de créer des plaques d'armure dure ultra-légères et très performantes, ainsi que des casques balistiques avancés. Ses applications logicielles XTatlas comprennent Scout et AirWolf.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense