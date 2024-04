XTGlobal Infotech Limited est une société basée en Inde. La société est un fournisseur de services de technologies de l'information (TI) et de transformation numérique qui catalyse les entreprises mondiales dans tous les secteurs pour accélérer leur transformation numérique. La société aide d'autres entreprises à relever les défis d'aujourd'hui grâce à sa gamme complète de solutions technologiques en demande, y compris la migration vers le cloud, le développement d'applications à code bas, l'automatisation des processus robotiques et l'analyse avancée des données. L'entreprise est spécialisée dans l'automatisation des comptes fournisseurs et l'externalisation des processus d'entreprise. Les solutions Oracle de l'entreprise comprennent Oracle Cloud, Oracle On-Premise, Oracle Support Services, Oracle Value Models, Oracle Integrations et Oracle Analytics. L'entreprise aide le client à déplacer ses serveurs d'application et ses bases de données vers Oracle Cloud. L'entreprise fournit des services complets pour l'ensemble des applications e-business d'Oracle.

Secteur Services et conseils en informatique