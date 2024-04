Xtra-Gold Resources Corp. est une société d'exploration aurifère qui possède une position foncière importante dans la ceinture aurifère de Kibi. L'activité d'exploration de la société se concentre sur le projet aurifère Kibi, d'une superficie d'environ 33,65 kilomètres carrés, situé dans la concession d'Apapam, le long du flanc est de la ceinture aurifère de Kibi. La ceinture aurifère de Kibi, qui présente de nombreuses caractéristiques géologiques similaires à la principale ceinture aurifère du Ghana, la ceinture d'Ashanti, a fait l'objet d'une activité d'exploration moderne très limitée visant les gisements d'or filonien, la quasi-totalité de l'activité minière aurifère passée et des activités d'exploration s'étant concentrée sur les vastes occurrences d'or alluvial dans de nombreuses vallées fluviales dans toute la région de Kibi. La société possède cinq concessions : Kwabeng, Pameng, Apapam, Muoso et Banso. Elle détient cinq baux miniers totalisant environ 226 km2 (22 600 hectares) à l'extrémité nord de la ceinture aurifère de Kibi. Ses filiales sont Xtra-Gold Exploration Limited et Xtra-Gold Mining Limited.

Secteur Or