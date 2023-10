Xtract One Technologies Inc. est une société de solutions de sécurité et de détection des menaces axées sur la technologie, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) pour offrir des expériences de contrôle d'accès sécurisées aux utilisateurs. La société est engagée dans le développement et la commercialisation d'une solution de passerelle de détection des menaces intégrée, superposée et alimentée par l'IA. Elle opère dans deux segments : Le segment Platform et le segment Xtract. Le segment Platform développe et commercialise une solution de passerelle de détection des menaces alimentée par l'IA. Le segment Xtract développe des solutions d'IA pour les clients. Le produit Gateway de Xtract One permet aux entreprises de détecter secrètement les armes aux points d'entrée sans perturber le flux de circulation. Son logiciel de reconnaissance vidéo basé sur l'IA permet aux exploitants de lieux et de bâtiments d'identifier les armes et autres menaces à l'intérieur et à l'extérieur des installations et de recevoir des informations précieuses pour optimiser les opérations. La société dessert divers secteurs, notamment les arènes et les stades, les billetteries et les attractions, ainsi que les casinos.

Secteur Services et conseils en informatique