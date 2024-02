Xtract Resources Plc est une société de ressources, de développement et d'exploitation minière basée au Royaume-Uni, qui a des projets en Australie, au Mozambique et en Zambie. Les projets de la société comprennent Bushranger Copper-Gold, Eureka Copper, Kalengwa Copper, Kakuyu Copper, Manica Alluvials et Manica Gold. Le projet Bushranger Copper-Gold est situé dans la Lachlan Fold Belt (LFB), en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, une province de cuivre-or. Le projet Kakuyu est situé à environ 53 kilomètres au nord-ouest de la ville de Mumbwa, dans la province centrale de Zambie. Le projet de cuivre Kalengwa est situé dans la province du nord-ouest de la Zambie, à environ 800 km au nord-ouest de Lusaka et 400 km au sud-ouest de Kitwe. La propriété de cuivre et d'or d'Eureka comprend environ 345 hectares et est accessible par une route de terre de 100 km à partir de Kabwe, à l'ouest du district zambien de Copperbelt. Le projet Manica Gold est situé à 4 km au nord de la ville de Manica, à plus de 270 km à l'ouest-nord-ouest de la ville de Beira, au Mozambique.

