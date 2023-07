Xvivo Perfusion AB est une entreprise de technologie médicale basée en Suède qui se concentre sur le développement de solutions optimisées pour la préservation des organes, des tissus et des cellules en relation avec la transplantation. La société opère dans deux segments : Biens durables et Biens non durables. Le segment des biens durables comprend les revenus de la vente et de la location des machines XVIVO Perfusion System (XPS). Le segment des biens non durables implique des revenus provenant de la vente de produits et de services qui sont des solutions et des articles jetables. Le portefeuille de produits de la société se compose de Perfadex, STEEN Solution, XPS, XPS Disposable Kit, XVIVO Lung Cannula Set, XVIVO Organ Chamber, XPS PGM Disposable Sensors and Silicone Tubing Set. La société commercialise ses produits en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud.