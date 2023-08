XWELL, Inc. est une société holding internationale spécialisée dans la santé et le bien-être. La société opère à travers quatre segments : XpresTest, XpresSpa, Treat et HyperPointe. Le segment XpresSpa propose aux voyageurs des services de spa haut de gamme, notamment des massages, des soins des ongles et de la peau, ainsi que des produits de spa et de voyage. Le segment XpresTest propose des tests de diagnostic COVID-19 dans les centres de bien-être XpresCheck dans les aéroports, aux employés des aéroports et au public voyageur. Le segment Treat fournit un accès à des soins intégrés qui peuvent s'intégrer de manière transparente dans un monde post-pandémique et est conçu pour fournir un accès à la demande à des soins de santé intégrés grâce à la technologie et à des services personnalisés, permettant à un voyageur d'accéder à des soins de santé, à des dossiers et à des informations en temps réel en un seul endroit, ainsi que de prendre rendez-vous dans les centres de bien-être sur site de la société au fur et à mesure de leur réouverture. Le segment HyperPointe offre à ses clients une gamme d'options de service et de soutien, y compris des services de soutien technique et des services avancés.

Secteur Services à la personne