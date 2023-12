XWELL, Inc. a annoncé la nomination de Galle Wizenberg au conseil d'administration de la société, à compter du 1er janvier 2024. La société a également annoncé que Donald Stout, qui a rejoint le conseil d'administration de XWELL en 2012, quittera ses fonctions. Galle Wizenberg a plus de 25 ans d'expérience de leadership progressif dans la création, l'expansion et la transformation de marques dans les secteurs de la vente au détail et du bien-être.

Elle a notamment fondé la marque mondiale de produits pour bébés Charlie Banana en 2009 et a étendu son réseau de distribution à 66 pays avant son acquisition par Procter & Gamble dix ans plus tard. En outre, en tant que vice-présidente des ventes chez Apptastic Software Inc., Mme Galle a été à l'origine d'une croissance significative au sein de l'entreprise de jouets et de produits de puériculture. Plus récemment, Mme Galle a fondé Objects of Magic, une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans le renforcement de l'esprit d'équipe au sein des entreprises, les retraites holistiques et les boutiques de bien-être.