XXL ASA annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

XXL ASA a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2 194 millions de NOK, contre 2 420 millions de NOK l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 29 millions de NOK, contre 159 millions de NOK un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,12 NOK, contre 0,63 NOK l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,12 NOK par rapport à 0,63 NOK l'année précédente. Pour les six mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 178 millions de NOK, contre 4 587 millions de NOK l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 117 millions de NOK, contre un bénéfice net de 121 millions de NOK il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,48 NOK par rapport au bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,48 NOK il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,48 NOK par rapport à un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 0,48 NOK l'année précédente.