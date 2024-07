XXL ASA, anciennement Megasport AS, est un détaillant norvégien d'équipements de sport et de loisirs. La société vend ses produits en ligne et dans plus de 90 magasins dans les pays nordiques et en Autriche. Son portefeuille de produits comprend une gamme de produits pour le sport, la chasse, le ski, le vélo et d'autres activités de plein air, ainsi que des vêtements de sport, des chaussures, des produits de santé et de remise en forme et des produits de technologie sportive. Les activités de XXL ASA sont réparties en cinq segments géographiques : Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Autriche, ainsi que le segment du siège et de la logistique. L'entreprise possède plusieurs filiales, dont XXL Sport og Villmark AS, XXL Sports & Outdoor Gmbh, XXL Sports & Outdoor OY et XXL Sports & Outdoor OY.

Secteur Détaillants autres spécialités