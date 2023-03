17 innovateurs mettent en exergue les investissements pour résoudre les défis mondiaux liés à l'eau

Les engagements pris par le secteur privé lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 sont mentionnés dans le programme d'action sur l'eau afin d'accélérer les progrès en matière d'eau et d'assainissement dans les cinq prochaines années

Dix-sept organisations décident de s'unir pour soutenir le programme d'action sur l'eau des Nations Unies, et s'engagent à investir 11 milliards de dollars dans l'innovation en matière d'eau dans les cinq prochaines années.

Cet engagement collectif sera annoncé plus tard dans la journée lors d'un événement organisé par la société de technologies de l'eau, Xylem (NYSE : XYL) et le Royaume des Pays-Bas, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023. Chaque engagement sera mentionné dans le programme d'action sur l'eau, une compilation de tous les engagements liés à l'eau visant à accélérer les progrès de l'ODD n° 6 des Nations Unies, qui garantit l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Des dirigeants de Xylem, de Veolia, de XPV, d'Hydraloop International et de Hansgrohe se joindront à plusieurs organisations à but non lucratif pour s'engager à investir dans des solutions innovantes liées à l'eau. Les fonds seront consacrés à la recherche et au développement en matière d'eau, aux startups qui commercialisent des approches novatrices de la gestion de l'eau et au déploiement de nouvelles technologies de l'eau. Les organisations s'engageront également à collaborer en permanence avec les agences de développement, les gouvernements et d'autres parties prenantes de façon à faciliter une action plus transversale pour résoudre les défis liés à l'eau.

« La plupart des défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui sont la conséquence de notre dépendance à l'eau, qu'il s'agisse de la vie humaine ou, à plus grande échelle, du bien-être économique et de la prospérité de la société », a déclaré Henk Ovink, envoyé du Royaume des Pays-Bas pour les questions relatives à l'eau. « Nous en avons tous besoin, mais dans certains endroits, il y en a trop et dans d'autres, pas assez. En tant qu'important investisseur et utilisateur d'eau, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer. Les organisations signataires aujourd'hui sont à la pointe de l'innovation pour l'utilisation, le traitement et le recyclage de l'eau. Ce type d'action collective est essentiel pour répondre aux défis majeurs liés à l'eau et créer une planète durable pour les générations futures ».

L'engagement du secteur privé et des organismes philanthropiques à investir dans des solutions au problème de l'eau, soutient l'appel de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 en faveur de promesses et d'actions précises, dans tous les secteurs, toutes les industries et tous les secteurs d'intérêt, afin d'atteindre les ODD des Nations Unies.

« Pour tous ceux qui n'ont qu'à simplement ouvrir un robinet, l'eau peut ne pas leur sembler un problème », a déclaré Patrick Decker, CEO de Xylem. « Mais la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 nous rappelle à point nommé que les défis liés à l'eau s'intensifient dans le monde entier. Les organisations qui prennent des engagements aujourd'hui reconnaissent qu'il s'agit de défis que nous pouvons et que nous devons résoudre. De nombreuses technologies essentielles sont déjà mises en œuvre mais, à mesure que le rythme du changement climatique progresse, des solutions plus innovantes et une implémentation accélérée sont nécessaires pour augmenter la résilience et la sécurité de l'eau des communautés partout dans le monde ».

L'inclusion du secteur privé à la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023, premier événement du genre depuis 1977, a été saluée comme un facteur essentiel à l'élaboration d'un programme d'action sur l'eau percutant. La conférence accueille des parties prenantes issues de gouvernements, du secteur privé, d'organisations non gouvernementales, d'organisations à but non lucratif, d'établissements universitaires et de la communauté scientifique afin de faire avancer des idées novatrices susceptibles de résoudre les problèmes mondiaux liés à l'eau.

Les organisations signataires de cet engagement sont les suivantes : Acciona, Autodesk, BlueTech, Burnt Island Ventures, The Coca-Cola Foundation, Evoqua, Grundfos, Hansgrohe, Hydraloop, Idexx, UGSI Solutions, Veolia, Water Foundry Ventures, Wavin, Westly Group, XPV et Xylem.

L'événement « Private Sector Investment Commitment to Water Innovation » rassemblera des innovateurs technologiques, des investisseurs, des gouvernements, la société civile et des agences de développement qui aborderont ce qu'est la place de l'innovation au service des ODD des Nations unies. Organisé par Xylem et le Consulat général du Royaume des Pays-Bas à New York, l'événement se fera en partenariat avec Bluetech Research, Burnt Island Ventures, Evoqua, l'International Water Association, Mercy Corps, l'UNICEF, la Water Foundry, Veolia, la WateReuse Association et la Water Research Foundation.

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'est engagé à mettre à profit l'innovation pour résoudre les défis essentiels liés à l'eau et aux infrastructures. Nos quelque 17 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à garantir la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur le site www.xylem.com.

