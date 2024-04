Des technologies innovantes permettent aux services publics de Tarragone et à une entreprise aérospatiale de l'Oklahoma d'économiser de l'eau, de l'énergie et de l'argent

La société espagnole de distribution d'eau Consorci d'Aigües de Tarragona et la société Mingo Aerospace (une entreprise du groupe Sunvair), basée dans l'Oklahoma, ont été reconnues comme des leaders en matière de gestion de l'eau par la société mondiale de technologie de l'eau Xylem (NYSE : XYL).

Les prix d'excellence en matière de développement durable décernés par Xylem récompensent les entreprises qui utilisent les technologies de manière innovante pour résoudre les problèmes critiques relatifs à l'eau et faire progresser le développement durable. Leader du secteur en matière de développement durable, Xylem s'engage à aider ses clients et les communautés à atteindre leurs objectifs environnementaux.

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), lauréat dans la catégorie des services publics, fournit de l'eau à 800 000 personnes et aux industries essentielles dans la région catalane d'Espagne, où l'eau est rare. Après une défaillance majeure d'un oléoduc en 2020, le service public a déployé un jumeau numérique structurel pour surveiller en direct son infrastructure. La technologie a rationalisé la maintenance préventive du CAT et réduit ses coûts opérationnels de 1 million d'euros. L'approche transformatrice de la gestion des actifs a permis au CAT de minimiser les ruptures et les fuites de conduites, réduisant ainsi la consommation d'eau annuelle de plus de 25 000 mètres cubes (6,6 millions de gallons) – l'équivalent de plus de 10 piscines olympiques – et diminuant l'utilisation d'énergie et les émissions.

« Le jumeau numérique permet d’améliorer le service pour nos clients et de soutenir nos objectifs en matière de durabilité. Nous avons déjà évité une rupture de canalisation qui aurait pu entraîner une interruption de 15 jours pour 800 000 personnes. En évitant les fuites et les pannes majeures, nous minimisons le risque de perturbation pour notre communauté et nos entreprises, tout en utilisant moins d'eau et en réduisant les émissions », a déclaré Joan Alginet, président de CAT.

Mingo Aerospace, lauréat dans la catégorie industrielle, a mis en place un système d'eaux usées en circuit fermé pour gérer de manière sûre et efficace les eaux usées utilisées dans la fabrication de composants d'aéronefs. Le système introduit par l'entreprise de réparation et de fabrication d'aéronefs basée en Oklahoma traite les eaux usées potentiellement dangereuses pour les réutiliser au lieu de les rejeter, ce qui permet de protéger les cours d'eau locaux et de réduire la consommation d'eau de 189 mètres cubes (50 000 gallons) par an. Le système surveillé numériquement a également simplifié la conformité réglementaire pour l'entreprise et la ville en réduisant les tests fastidieux en termes de temps et de coûts.

« Avec le système de recyclage des eaux usées en circuit fermé, nous avons réduit notre dépendance vis-à-vis des sources d'eau douce et nous n’avons plus besoin de rejeter les eaux usées dans les cours d'eau locaux. Nous avons également simplifié nos opérations car la surveillance numérique du système d'eaux usées réduit la nécessité de tests manuels quotidiens », a déclaré Dale Roberts, président de Mingo Aerospace.

« Partout dans le monde, les gestionnaires de l'eau démontrent leur engagement à dynamiser les pratiques de durabilité et reconnaissent le rôle de la technologie dans leur accomplissement », a déclaré Austin Alexander, vice-président de la durabilité et de l'impact social chez Xylem. « Des pionniers comme CAT et Mingo Aerospace fixent la norme en matière de gestion de l'eau avec des stratégies technologiques innovantes qui permettent à leurs organisations de réaliser des gains en termes d'activité et de développement durable, main dans la main. »

Organisés annuellement, les Sustainability Excellence Awards récompensent les clients pour leur performance en matière de gestion de l'eau. Les prix mettent en lumière les clients pour leur utilisation de technologies nouvelles ou existantes de manière innovante et durable, ainsi que pour les progrès notables réalisés en matière d'efficacité de l'eau et de l'énergie.

