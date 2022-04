La nouvelle solution intelligente de traitement des eaux usées de Xylem diminue les coûts d'exploitation et réduit de 25% la consommation d'énergie

Une innovation numérique révolutionnaire fournit aux opérateurs de traitement des eaux usées des recommandations opérationnelles en temps réel pour optimiser l'utilisation et la ventilation des produits chimiques

Grâce à Xylem Edge Control, les services publics de traitement des eaux usées peuvent désormais atteindre leurs objectifs de conformité tout en réduisant jusqu'à 25% la consommation d'énergie liée à la ventilation. Dernière innovation en matière de numérisation des services d'approvisionnement en eau, Xylem Edge Control est une suite de solutions numériques prêtes à l'emploi pour les installations de boues activées conventionnelles. Elle permet aux opérateurs de traitement des eaux usées de contrôler et surveiller leurs installations, d’améliorer l'élimination des nutriments, d’économiser de l'énergie et de réduire les coûts.

«Les services publics de traitement des eaux usées sont en permanence confrontés au dilemme de l’équilibre entre la nécessité d'assurer la fiabilité et la conformité du service et la nécessité de gérer les coûts, a déclaré Chris Taylor, responsable mondial produit chez Xylem. Pour aider les services publics de traitement des eaux usées à résoudre sereinement ce problème, Xylem a combiné son expertise de la numérisation et son expérience approfondie du biotraitement pour élaborer Xylem Edge Control, une suite de solutions qui optimise le contrôle des processus tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie et en facilitant la réalisation des objectifs de durabilité.»

«La numérisation des réseaux des services publics du monde entier est en bonne voie, ce qui permet à ces derniers de réaliser d'importantes économies d'eau, d'énergie et de coûts. Xylem Edge Control est une solution polyvalente et multifonctionnelle qui aide les services publics de traitement des eaux usées à toute étape de ce parcours et à mieux tirer parti des avantages de la transformation numérique.»

Les solutions d’Edge Control effectuent des analyses de données en temps réel pour fournir rapidement des recommandations opérationnelles et optimiser l'utilisation et la ventilation des produits chimiques. À l’heure où les services aux collectivités s’efforcent de réduire leurs émissions, Edge Control est la plus récente des technologies à haute efficacité capable d’aider les services aux collectivités à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l'énergie et à progresser rapidement vers la réalisation de l’objectif net zéro. La plateforme peut fonctionner avec n'importe quel automate logique programmable selon divers protocoles de communication et se connecter au matériel existant, y compris les capteurs et les sondes.

Xylem Edge Control combine quatre solutions:

Xylem Edge Control Pulsed Aeration: Solution numérique d'économie d'énergie empêchant la surventilation des stations d'épuration sous-chargées. La ventilation pulsée améliore l’ensemble du processus biologique des installations de boues activées pour obtenir un mélange adéquat et, en fin de compte, réaliser des économies d'énergie. La recherche et la mise en œuvre de la ventilation pulsée montrent qu'il est possible de réaliser des économies d'énergie d'environ 25%. Xylem Edge Control Ammonia Removal: La solution détermine la cible d'ammoniac à atteindre et aide les installations de boues activées à respecter leurs limites en matière de rejet de nutriments tout en maximisant les économies d'énergie. Grâce à un algorithme avancé, elle s'adapte à diverses conditions de charge afin d’assurer l’élimination constante de l'ammoniac et d’améliorer la stabilisation du processus biologique. Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal: La solution permet aux services publics de traitement des eaux usées d'économiser de l'énergie tout en réduisant les concentrations de nitrate et d'ammoniac. Elle est basée sur un algorithme avancé qui communique avec les actifs existants des installations de boues activées pour optimiser la réalisation des objectifs de conformité en matière de nutriments. Breveté et unique en son genre 1, son procédé AvN® de traitement des eaux usées crée un environnement biologique encore jamais vu dans le secteur du traitement des eaux usées, à savoir la création d’un shunt des nitrites. Cette méthode accélère la dénitrification et permet d’accroître les économies d'énergie. La recherche et la mise en œuvre d’Ammonia + Nitrogen Removal font état d’économies d'énergie d'environ 25% et d'une réduction de la concentration totale d'azote inorganique d'environ 30%. Xylem Edge Control P - Removal: La solution contrôle les pompes d'alimentation en produits chimiques en fonction des concentrations de phosphore en temps réel afin de réduire l'utilisation de produits chimiques, en veillant au respect des limites réglementaires de phosphore désormais plus strictes.

Xylem Edge Control a été lancé après la réalisation des tests rigoureux sur le terrain en Amérique du Nord, dans les États de Washington et d’Indiana, notamment sur les installations de traitement des eaux usées de la ville de Muncie, en Indiana.

«La ville de Muncie est le siège de la Ball State University et connaît de ce fait une importante variation de population. Celle-ci passe d'environ 70 000 personnes pendant la période scolaire à environ 48 000 pendant les vacances universitaires, explique Jason Ingram, directeur de la station de traitement des eaux usées de Muncie, où la solution Xylem Edge Control Pulsed Aeration a été installée. Cela représente une diminution de plus de 30% de la population. C'est pendant ces mois de charge réduite que nous tirons le mieux parti de la ventilation pulsée. Grâce aux mises à niveau réalisées par la solution Xylem Edge Control Pulsed Aeration, nous économisons 5 000 USD par mois sur les coûts énergétiques.»

Les services d'approvisionnement en eau du monde entier représentent environ 2% des émissions mondiales de GES, soit l'équivalent du secteur mondial du transport maritime. Toutefois, des solutions innovantes comme Edge Control permettent d’éliminer rapidement et à moindre coût une part substantielle des émissions générées par les opérations inefficaces de traitement des eaux usées. Par ailleurs, en adoptant des solutions de pointe facilement accessibles, les services aux collectivités pourraient réduire de 50% les émissions de GES du secteur de l'eau liées aussi bien à l'eau potable qu’aux eaux usées.

La solution Xylem Edge Control peut être utilisée en tant que processus indépendant ou en tant qu'entreprise connectée, sur la base d’un abonnement dont le coût est calculé en fonction de l'efficacité et des économies réalisées. Lorsqu'elle est connectée via le cloud, Xylem Edge Control affiche une visualisation des données qui permet au client de constater mensuellement les économies d'énergie; elle fournit également des analyses en temps réel de l’évolution des données montrant des détails tels que les concentrations d'ammoniac et d'azote inorganique, ainsi que des messages d’alarme /notifications par e-mail affichant l'état des instruments et du logiciel.

Xylem Edge Control Pulsed Aeration, Xylem Edge Control Ammonia Removal et Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal sont disponibles dès maintenant dans le monde entier. Xylem Edge Control P - Removal sera disponible pour les clients du monde entier prochainement cette année.

