Les hackers se mobilisent face à la crise de l'eau lors du plus grand hackathon d'Europe

L'équipe WatApp décroche le prix Xylem Water Challenge lors du salon HackZurich2022 grâce à une application innovante conçue pour promouvoir la consommation durable de l'eau

Le spécialiste mondial des technologies de l'eau, Xylem, a récompensé une équipe de participants au hackathon pour le développement d'une application innovante destinée à encourager la consommation durable de l'eau. L'équipe WatApp a ainsi décroché le Xylem Water Challenge du HackZurich 2022, grâce à son application de jeu social permettant aux gens de faire des choix intelligents en ce qui concerne l'eau dans leur vie quotidienne, de développer des réflexes d'économie d'eau à long terme et de partager leurs résultats avec leurs amis.

Sponsor de l'événement depuis deux ans, Xylem met les équipes au défi de résoudre les problèmes mondiaux liés à l'eau par le biais d'une approche numérique unique. Cette année, Xylem a appelé les participants au hackathon à concevoir une solution à facettes multiples afin de changer les habitudes du public en matière d'eau et de le sensibiliser aux menaces dans ce domaine, grâce à une application de jeu social révolutionnaire qui améliorerait la durabilité de l'eau. L'équipe WatApp a atteint cet objectif au cours d'un hackathon de 40 heures sans interruption à Zurich, en Suisse.

Face à la pénurie d'eau qui touche chaque année des milliards de personnes dans le monde, l'équipe de WatApp a mis au point une application qui améliore les habitudes de consommation en proposant des choix plus durables, par le biais de fonctionnalités de jeux éducatifs. Les recommandations sont basées sur les réponses à des défis hebdomadaires personnalisés, qui prennent en compte les données relatives aux habitudes et à la localisation. L'application propose également des économies d'eau dans un contexte régional. Par exemple, si vous vivez en Suisse, l'application comparera la quantité d'eau que vous économisez à la consommation moyenne quotidienne d'un Suisse.

"L'Europe a connu cette année la pire sécheresse depuis 500 ans. Le besoin urgent de développer de nouvelles solutions numériques innovantes pour améliorer la durabilité de l'eau n'a jamais été aussi manifeste", a déclaré Hayati Yarkadas, président de Xylem en Europe. "Les participants au Xylem Water Challenge illustrent chaque année le potentiel inspirant et innovant de la future génération. Leur engouement à résoudre les problèmes concrets liés à l'eau contribuera à rendre notre monde plus durable."

"Je n'aurais jamais imaginé la quantité d'eau nécessaire au développement des biens de consommation, notamment par le biais de la consommation indirecte. En sensibilisant davantage de personnes à la consommation durable de l'eau, nous pouvons générer des changements significatifs", a déclaré Konstantinos Samaras-Tsakiris, membre de l'équipe WatApp.

Le partenariat de Xylem avec HackZurich est lié au programme Xylem Ignite, une initiative mondiale destinée à créer et à renforcer un réseau de jeunes leaders passionnés par les solutions pour l'eau et les changements à apporter dans ce secteur. Le programme a déjà mobilisé plus de 6 600 étudiants qui se sont familiarisés avec les défis de l'eau et leurs solutions.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise leader mondiale dans le domaine des technologies de l'eau, qui s'engage à innover pour résoudre les problèmes majeurs liés à l'eau et aux infrastructures. Nos 17 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars en 2021. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à pérenniser leur consommation en eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com.

À propos de HackZurich

HackZurich est le plus grand et le plus célèbre marathon de codage d'Europe. Cette plateforme réunit les esprits les plus brillants et les plus divers autour de nouvelles idées, afin d'obtenir des résultats concrets et d'accroître la capacité d'innovation. Pour en savoir plus sur HackZurich, rendez-vous sur https://hackzurich.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220920005640/fr/